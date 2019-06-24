محمد بن زايد يستقبل وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، في مجلس قصر البحر، معالي ماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية البرازيل الصديقة.

وبحث سموه والوزير البرازيلي علاقات الصداقة وفرص التعاون الواعدة بين البلدين في المجالات العلمية والتكنولوجية والاستثمار في الابتكار، الذي أصبح ضرورة تتطلبها محددات التطور والتنمية والتقدم والتنافسية في مختلف المجالات، بجانب كونه أحد أهم ركائز اقتصاد المعرفة.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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وحضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.