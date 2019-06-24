أبوظبي تستضيف الاجتماع الـ 17 لمجلس "آيرينا"

تستضيف أبوظبي غداً الاجتماع الـ 17 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، الذي ينعقد بحضور أكثر من 360 ممثلاً حكومياً من 116 دولة.

وتترأس لوكسمبورغ الاجتماع الذي يقام على مدى يومين، وقبيل أيام من انعقاد "اجتماع أبوظبي للمناخ"، أحد أبرز اللقاءات التحضيرية لـ"قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي" المقرر عقدها خلال سبتمبر في مدينة نيويورك.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام "آيرينا"، إن "اعتماد مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وما يترافق مع ذلك من كفاءة في استهلاك الطاقة، يشكل الوسيلة الوحيدة المتوافرة والمعقولة لدعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس"، مشيراً إلى أنه بفضل انخفاض تكاليف تقنياتها وتبني سياسات تدعم انتشارها تشكل الطاقة المتجددة عاملاً رئيسياً لتلافي انبعاثات الكربون وأداة فاعلة لدعم مساعي الحد من التغيرات المناخية، وسيشكل تحديد أساليب عملية لتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة محور مناقشات اجتماع مجلس (آيرينا) المقبل في أبوظبي".

من جانبه، قال جاي لينتز الممثل الدائم للوكسمبورغ لدى الاتحاد الأوروبي، ورئيس الاجتماع السابع عشر لمجلس "آيرينا"، إن "القرارات التي نتخذها بخصوص نشر مصادر الطاقة المتجددة اليوم، ستؤثر في قدرتنا على مواجهة التحديات العالمية غداً، ومن هذا المنطلق تتخذ لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي عموماً كل الخطوات والإجراءات اللازمة لقيادة مسيرة التحول العالمي نحو مستقبل مستدام وخالٍ من أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050".

وأضاف: "تشكل اللقاءات الدولية مثل اجتماع مجلس (آيرينا) فرصة للتواصل وبحث سبل تمكين البلدان الأخرى من المساهمة في بلوغ رؤيتنا المشتركة ببناء عالم آمن مناخياً تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويسرنا أن نساهم في الجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة لحفز التعاون الدولي من أجل تعزيز انتشار الطاقة المتجددة".

وتستعرض الوكالة خلال الاجتماع أبرز نتائج أعمالها الأخيرة حول تكاليف توليد الطاقة، بالإضافة إلى رسم مسار التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة لدعم تنفيذ بنود اتفاقية باريس للمناخ.

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ويتضمن الاجتماع أيضاً مناقشات حول أهمية الاستراتيجيات بعيدة المدى بمجال الطاقة والمنافع الاقتصادية والاجتماعية للطاقة المتجددة، ودور الحلول اللامركزية للطاقة المتجددة في تعزيز الوصول إلى الطاقة والتنمية المستدامة.

وسيقدم مدير عام "آيرينا" تقريراً حول التقدم المحرز في مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة، ويسلط فيه الضوء على الجهود والإنجازات والدعم الذي قدمته الوكالة لأعضائها خلال هذا العام، كما سيناقش 21 من أعضاء الوكالة المنتخبين خططها المستقبلية في إطار برنامج عملها وميزانيتها لعامي 2020 - 2021.

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وسيشهد الاجتماع الإعلان عن شراكة جديدة بين الوكالة ووزارة إماراتية، إضافة إلى النسخة الخامسة من فعالية "يوم السياسات" والتي تركز هذا العام على أطر عمل السياسات اللازمة لاستقطاب والمحافظة على الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة خلال فترة التحول إلى هذه المصادر.

يذكر أن مجلس "آيرينا" يضم 21 من أعضاء الوكالة، ويعقد مرتين سنوياً لتعزيز التعاون بين أعضائها ومتابعة سير تنفيذ برنامج عملها، وإتمام التحضيرات الهامة للاجتماع السنوي لجمعيتها العامة.