كورولي تفوز بجائزة سوبر براندز الإمارات

حصلت "كورولي"، العلامة التجارية الرائدة في المنطقة في مجال زيت الطعام، على جائزة "سوبر براندز الإمارات" خلال حفل ضحم أُقيم حديثاً في دبي في الإمارات العربيّة المتحدة. واستلم الجائزة الدكتور بي. آر. شيتي، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة "بي آر إس فينتشرز" ومالك علامة "كورولي" التجارية. وخلال الحفل السنوي الخامس عشر لتوزيع جوائز "سوبر براندز"، تمّ تكريم "كورولي" كعلامة تجارية رائدة في الإمارات العربية المتحدة لجودتها وأدائها والتفاعل مع العملاء.

وقال الدكتور بي. آر. شيتي، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة "بي. آر. إس. فينتشرز "، عند استلام الجائزة: "يسرّني حصول علامة ’كورولي‘ التجارية على لقب ’سوبر براندز‘ في الإمارات العربيّة المتحدة. ويمثّل هذا التكريم إعترافاً بالجودة والخدمة الثابتَين اللذَين تقدمهما العلامة التجارية إلى عملائها على مدى العقود الأربعة الأخيرة. وتفهم ’كورولي‘ المتطلبات الفريدة لفئة المستهلكين المتنوّعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستمرّ بتعزيز الصحّة الجيّدة من خلال استخدام أفضل معايير الجودة العالميّة ضمن فئتها. وتشكّل الجائزة برهاناً على هذه الغاية، والشغف، والأداء الثابت لفريق العمل خلف ’كورولي‘."

تعدّ "سوبر براندز" هيئة مستقلّة وجهة تحكيم متخصّصة في تقييم العلامات التجاريّة. ويساهم لقب "سوبر براندز" بتعزيز موقع العلامة التجارية، ويضيف الإحترام والنفوذ، ويطمئن المستهلكين والمزودين أنّهم يقومون بشراء أفضل علامة تجارية ضمن فئتها. هذا العام، دعت "سوبر براندز" أكثر من 1500 علامة تجارية رائدة في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التنافس على اللقب المرغوب. وقد فازت 48 شركة فقط من بين جميع العلامات التجارية التي ترشحت للمشاركة في الجائزة بعدما حقّقت أكثر من 80 في المائة من مجموع العلامات وحصلت على لقب "سوبر براندز" من مجلس العلامة التجارية..

لمحة عن شركة "بي آر إس فينتشرز" (www.brsventures.com)

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تُعتبر شركة "بي آر إس فينتشرز" المحدودة شركة قابضة تابعة للدكتور بي. آر. شيتي. تطوّرت "بي آر إس فينتشرز" من مركز متواضع للرعاية الصحيّة أُنشىء في عام 1975 ليصبح تكتّلاً حيوياً ومرموقاً يتمتع ببصمة عالميّة، وهي ترمز اليوم إلى الثقة والديناميكيّة والنموّ والجودة. وساهم التزام "بي آر إس فينتشرز" بتأمين حلول مبتكرة في قطاعات الرعاية الصحيّة والخدمات الماليّة والأدوية والتعليم والضيافة والبيئة بمنحها سمعة كدار ممتازة للأعمال التجاريّة. وأسّست الشركة حضوراً عالميّاً من خلال عمليات استحواذات ناجحة وشراكات قويّة.

* المصدر: "ايتوس واير"