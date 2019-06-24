سيف بن زايد يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الإثنين، في أبوظبي الدكتورة علياء بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والوفد المرافق من أعضاء الجمعية.

وبحث سموه مع الوفد الضيف سبل تعزيز العلاقات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وجوانب تطوير التعاون بين الجانبين في هذه المجالات.

وحضر اللقاء سعادة المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد يوسف النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة باتريسيو بيازي الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسعادة بيدرو روك رئيس اللجنة السياسية الدائمة بالجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.

كما حضر اللقاء اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط من وزارة الداخلية.

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وفي السياق، زارت معالي الدكتورة علياء بوران، "واحة الكرامة" في العاصمة أبوظبي حيث كان في استقبالها الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرضت معاليها مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضعت إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

كما تجوّلت معاليها في أروقة "واحة الكرامة" ومرافقها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن الواحة التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة توجهت معالي الدكتورة علياء بوران إلى سجل الزوار حيث قامت بتسجيل كلمة عبرت فيها عن تقديرها لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعدّ "واحة الكرامة" معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، إذ تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.