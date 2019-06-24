للمرة الأولى في المنطقة.. "مطارات أبوظبي" تفوز بالجائزة الذهبية للمعايير المتقدمة

أعلنت "مطارات أبوظبي" عن فوزها بجائزة الشهادة الذهبية للمعايير المتقدمة، والمُقدَّمة من هيئة جوائز "معهد تشارترد للمشتريات والتوريد"، وذلك عقب مشاركتها الأخيرة ضمن فئة تميز المشتريات، ليكون بذلك المطار الوحيد في العالم الذي بلغ المستوى المتقدم في الحصول على هذه الشهادة، والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نجح في تحقيق متطلبات شهادات التميز في أي مستوى.

ويعتبر التقدم للحصول على شهادات متقدمة من "معهد تشارترد للمشتريات والتوريد" عملية واسعة ودقيقة تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين لإعداد طلب شامل، إذ شكّلت هذه العملية بالنسبة لفريق المشتريات في "مطارات أبوظبي" فرصة قيّمة سمحت لهم باستعراض إنجازات الشركة خلال العقد المنصرم، كما أنها مناسبة فريدة لمراجعة تفاصيل الجوانب الخمسة التي تشمل القيادة والاستراتيجية والموارد البشرية والعمليات والأنظمة وإدارة الأداء، لتعزيز مكانة وسمعة "مطارات أبوظبي"، ومسيرتها نحو التميز.

ونجح قسم المشتريات في "مطارات أبوظبي" بتطبيق أكثر العمليات والاستراتيجيات كفاءةً مع أقوى السياسات والإجراءات، إلى جانب إجراءات الحوكمة الدقيقة، وأنظمة إدارة الأداء عالية الكفاءة، وهذا ما أكسب القسم سمعة طيبة بين كبار اللاعبين في مجال المشتريات.

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وعلى صعيد الجائزة الذهبية، فقد أثبت قسم المشتريات دوره البارز كلاعب استراتيجي يدعم وحدات أعمال "مطارات أبوظبي" في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، علاوة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية الشركة لتكون بين الأفضل على مستوى العالم.

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وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لـ "مطارات أبوظبي": "نجح قسم المشتريات في مطارات أبوظبي في التميز على مختلف الأصعدة، حيث سجّلت جميع الجوانب المتعلقة بالقيادة والاستراتيجية والموارد البشرية وبيئة العمل والسياسات والإجراءات ورضا الأطراف المعنية والابتكار مستويات تميز والتزام استثنائية".