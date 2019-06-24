"الصحة" تعلن تسجيل دواء لعلاج فقدان البصر

كشف سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، عن أن تسجيل الدواء الجيني المبتكر "لوكستورنا" لعلاج العمى الناتج عن ضمور الشبكية الوراثي بسبب طفرة في نسختين من الجين RPE65، مع وجود خلايا شبكية حية كافية للعلاج، استفاد من تطبيق الوزارة آلية مبتكرة لمسرعاتها التشغيلية والتي تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم، ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي.

وأشار العلماء إلى أن اعتماد هذا الدواء المبتكر يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري بشأن تسجيل الأدوية المبتكرة والنادرة رقم 28 لسنة 2018، الذي أصدره معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفي إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات للاستراتيجية الدولية "الرؤية 2020 - الحق في الإبصار"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة العمى في العالم.

وقال إن الإمارات اعتمدت هذا العلاج لأنه يفتح آفاقاً مستقبلية للعلاجات الجينية التي ستساعد في علاج الكثير من الأمراض المعندة التي يعاني منها المرضى، ويأتي اعتماد الدولة لهذا العلاج كثالث موافقة عالمية على مستوى الهيئات الصحية، وذلك توافقاً مع استراتيجية الوزارة الهادفة لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية، وفق المعايير العالمية بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، مضيفاً: "أننا نشهد نقطة تحول مهمة مع توقع الخبراء بتوسيع نطاق العلاج الجيني ليشمل مجموعة أخرى من الأمراض غير القابلة للشفاء".

وأشاد العلماء بحرص الشركات الدوائية العالمية على تزويد دولة الإمارات بملفات الأدوية المبتكرة، بالتوازي مع عرضها على الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" والهيئة الأوروبية للدواء "EMEA" للحصول على الاعتماد العالمي، والتي تشمل مراجعة الدراسات الإكلينيكية ودراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الثباتية.

ونوه بريادة الإمارات في حماية الملكية الفكرية للأدوية المبتكرة والنادرة، وتعزيز الابتكار في المجال الدوائي، كونه عاملاً أساسياً لإيجاد حلول فعالة لعلاج الأمراض المعقدة والمستعصية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي، وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة لحوكمة وقيادة القطاع الصحي، من خلال تطوير التشريعات الصحية في الدولة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021.

Advertisements

ولفت سعادة العلماء إلى أن ترسيخ دولة الإمارات مكانتها في السوق الدوائي العالمي، بفضل بيئتها التشريعية المرنة وتوجيهات قيادتها الرشيدة لتصبح وجهة جذب رائدة للشركات الدوائية العالمية، ما أكسبها ميزة تفاضلية على أقرانها، الأمر الذي دفع هذه الشركات لجعل الإمارات مركزاً لتسويق منتجاتها المبتكرة الجديدة، بما يمنح حلولاً للمرضى في الدولة والمنطقة ويعزز مجال السياحة الصحية.

وأفاد وكيل الوزارة، أن استراتيجية الوزارة القائمة على الحلول المستدامة تهدف إلى توفير علاجات تستخدم لمرة واحدة لأمراض مستعصية توفر على مقدمي الرعاية الصحية الكثير من النفقات على المدى الطويل، بالمقارنة مع العلاجات التقليدية التي قد يحتاجها المريض لسنوات طويلة والتي تستنزف الإنفاق على العلاج وتجهد نُظم الرعاية الصحية في دول العالم.

اقرأ أيضاً... دواء جديد يظهر فعالية في علاج سرطان البنكرياس

من جهته، قال الدكتور محمد عزالدين المدير الإقليمي لشركة نوفارتس الخليج العربي: "تلقينا أنباء سارة عن إتمام تسجيل (Luxturna) كأول علاج للجينات في دولة الإمارات، بفضل مسار التسجيل السريع الذي وفرته الوزارة، ونتطلع إلى تعزيز وجودنا في المنطقة لضمان حصول المرضى على هذا العلاج العالمي الذي يحتمل أن يغير حياتهم".

وأضاف "بالنسبة لأولئك الذين ولدوا مع طفرة في نسختين من الجين RPE65، ما يقرب من 60 بالمئة من المرضى لديهم أشكال حادة من المرض، مع وجود ضعف بصري شديد يظهر بعد فترة وجيزة من الولادة تحدث طفرات الجينات RPE65 في حوالى 1 من كل 200 ألف شخص، ما يجعل هذا المرض نادراً للغاية، وسينتهي المطاف بغالبية المرضى حتمياً إلى فقدان البصر، ما يضع عبئاً كبيراً عليهم وعلى أسرهم وأنظمة الرعاية الصحية، ومن هنا تأتي أهمية هذا الدواء المبتكر (لوكستورنا) الذي يعمل على استعادة البصر وتحسين النظر".