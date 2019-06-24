6 ملايين سائح لإمارتي أبوظبي ودبي في 3 أشهر

شهد القطاع السياحي في إماراتي أبوظبي ودبي نشاطاً جيداً خلال الربع الأول من العام 2019، وبلغ عدد السياح الأجانب نحو 6.04 مليون سائح بنمو نسبته 1.8% مقارنة مع الربع الأول من العام 2018.

وبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إمارة دبي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 نحو 4.75 مليون سائح مقارنة مع 4.65 مليون سائح، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفع عدد السياح في أبوظبي من 1.28 مليون إلى 1.29 مليون سائح خلال فترة الرصد التي تضمنها أحدث التقارير الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتفصيلاً تشير التقديرات إلى أن 52 % - 2.47 مليون، من السياح الذين وصلوا إلى دبي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 أقاموا في فنادق دبي.

من ناحية أخرى، سجل ضيوف الفنادق الأجانب في إمارة أبوظبي زيادة بنسبة حوالي 0.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وتشير بيانات إمارة دبي إلى أن عدد نزلاء الفنادق الدوليين زاد بوتيرة أسرع، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. ومع ذلك انخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة نتيجة الخصومات المستمرة التي تقدمها الفنادق في الإمارة.

وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى زيادة ليالي إشغال الغرف بوتيرة أسرع قليلاً خلال الربع الأول من عام 2019، 4.4 %، مقارنة مع 3.9% خلال الربع الأول 2018، مما عوض الانخفاض المستمر في الإيرادات لكل غرفة متاحة وفي الوقت نفسه، زاد عدد ضيوف الفنادق الأجانب في أبوظبي بوتيرة أقل خلال الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

ومع ذلك، فإن الزيادة في عدد ليالي إشغال الغرف كانت مصحوبة بمتوسط سعر يومي أعلى خلال شهري يناير ومارس 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 وبالتالي، تحسنت بشكل ملحوظ الإيرادات لكل غرفة متاحة وإجمالي إيرادات الفنادق في أبوظبي.

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وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفعاليات الدولية التي أقيمت في أبوظبي، خلال الربع الأول من عام 2019 ،مثل كأس آسيا ومعرضي إيدكس ونافديكس والألعاب الأولمبية الخاصة تقف شاهداً على استراتيجية نابضة بالحياة لجذب الضيوف الأجانب.

وسجلت بعض البلدان التي تعد الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى دبي زيادة في قدوم السياح الأجانب خلال الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018، وسجلت أعلى زيادة لسلطنة عمان 27.1% تليها فرنسا 17.5 % والصين 13.2 % وألمانيا 5.2 % والولايات المتحدة الأميركية 3.3 %، بينما سجلت السياحة الوافدة من روسيا والهند والسعودية والكويت وباكستان انخفاضاً خلال الفترة نفسها.

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وتأتي الغالبية العظمى من السياح إلى دبي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 27 % مجتمعة، 17 % و10 % على التوالي، في حين تشكل أوروبا الغربية وأميركا الشمالية 23 % و7 % من السياحة الوافدة وأخيراً، يأتي 16 % من السياحة الوافدة من منطقة جنوب آسيا.

وبالنسبة لإمارة أبوظبي سجلت السياحة الوافدة من الولايات المتحدة أعلى زيادة وبنسبة 13.8% تليها مصر 9.7% والأردن 8.2% وباكستان 6.5% خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام 2019 مقارنة مع الربع نفسه من العام 2018 .