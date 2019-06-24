الامارات | 100 رقم مميز بأسعار تنافسية في الباقة الـ5 بمزاد أرقام لوحات الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 رقم مميز بأسعار تنافسية في الباقة الـ5 بمزاد أرقام لوحات الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية، غداً الباقة الخامسة لعام 2019 من أرقام لوحات الشارقة المميزة بأسلوب البيع المباشر الى الجمهور في الإمارة.

وتتضمن الباقة الجديدة (100) رقم مميز للمركبات الخاصة، تنقسم إلى (46) لوحة رباعية و(52) لوحة خماسية، جميعها من الفئة (الثالثة)، وتبدأ أسعارها من 2500 رهم وصولا إلى 9500 درهم كحد أعلى، ومن أبرز هذه الأرقام (22112) و(18118) و(33993) و(99669) و(72277) و(1215) و(1339) و(3318) و(3660) ، والعشرات غيرها من الأرقام المميزة.

وسيتم إتاحة الباقة الخامسة عبر منصة إدارة ترخيص الآليات والسائقين أو عن طريق الموقع الإلكتروني للإمارات للمزادات أو التطبيقات الذكية الخاصة بالشركة، أو عبر زيارة مركز خدمة المتعاملين التابع لها والكائن في مبنى إدارة المرور بمنطقة الرمثاء، ويتوقع الجانبان أن يشهد البيع المباشر إقبالا كبيراً من الجمهور الذي يجذب محبي اقتناء الأرقام المميزة أو المستثمرين في هذا المجال.

وأكد نائب مدير عام العمليات المركزية مدير مركز خدمات المرور والترخيص في شرطة الشارقة العقيد الدكتور علي بوالزود أن إتاحة الفرصة أمام الجميع لإقتناء لوحات سيارات تحمل أرقاماً مميزة، من خلال أحدث نظم المزايدة التنافسية في العالم وأكثرها شفافية وطبقا لأعلى مواصفات الجودة والاحترافية والموثوقية، هي إحدى مبادرات شرطة الشارقة الرامية إلى خدمة المصلحة العامة وتلبية رغبات المتعاملين في آن معا، في إطار استراتيجيتها بتوظيف التكنولوجيا والنظم الحديثة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير التميز والابتكار، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لإقتناء لوحات المركبات ذات الأرقام المفضلة إليهم.

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ولفت بوالزود إلى أن النجاحات التي تحققت من خلال هذه الآلية بالتعاون مع الإمارات للمزادات، والتي حازت على رضا شريحة واسعة من جمهور المتعاملين وثقتهم بهذه الخدمة المميزة، تشكل امتدادا للخدمات المرورية التي تحرص شرطة الشارقة على تقديمها وفق أرقى الممارسات العالمية، منوها إلى أن الأسعار التي يتم تحديدها في البيع المباشر للأرقام تخدم فئة كبيرة من كافة شرائح المجتمع، وذلك لفتح الباب واسعاً أمام الجميع بإقتناء أرقام محببه لهم أو لذويهم بأسعار مقبولة تلائم ميزانياتهم.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للإمارات للمزادات عمر مطر المناعي إن طرح الباقة الخامسة خلال العام الجاري من أرقام لوحات المركباب بأسلوب البيع المباشر بالتعاون مع شرطة الشارقة يأتي ترجمة للشراكة الوطيدة بين الجانبين والتي تتعزز أكثر في ضوء النجاحات المتواصلة التي تحققها الشركة في كافة المزادات والنشاطات التي تنظمها، لافتاً إلى حجم التفاعل الكبير الذي تشهده المزادات يعكس قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في الوقت ذاته بترسيخ الشراكة المتميزة بين القيادة العامةلشرطة الشارقة و"الإمارات للمزادات"، والتي أفضت إلى إقامة العديد من المزادات العلنية والإلكترونية الناجحة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شرطة الشارقة وتلك النجاحات المحققة في جميع المزادات التي أعلن عنها سابقا تجعلنا دائما في إطار تحمل المسؤولية من أجل تقديم خدمات ترضي الجمهور بما يدعم تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة سواء المؤسسية والاستراتيجية والتنموية والمجتمعية وإسعاد جمهور المتعاملين.

وأكد المناعي أن "الإمارات للمزادات" مستعدة لوضع خبراتها بين يدي المؤسسات والشركات الراغبة في تمكين الجمهور من اقتناء أية أرقام مميزة أو أعمال فنية أو أصول عقارية أو حتى منتوجات نادرة وثمينة، من خلال الأنظمة والتقنيات الحديثة التي تستخدمها الشركة التي تتيح إقامة المزادات بشكل إلكتروني، موثوق وآمن.