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منصور بن زايد يستقبل السفير الموريتاني

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 استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الإثنين، في قصر الرئاسة، سعادة محمد ولد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتعاون المشترك القائم بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما جرى بحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.

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