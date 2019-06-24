استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الإثنين، في قصر الرئاسة، سعادة محمد ولد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتعاون المشترك القائم بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما جرى بحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.
اقرأ أيضاً.. منصور بن زايد يبحث وملك ماليزيا تعزيز العلاقات
كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن زايد يستقبل السفير الموريتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.