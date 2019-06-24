



‏مكتوم بن محمد : سعدنا اليوم في دولة ⁧‫#الإمارات‬⁩ باستقبال جاك دورسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ⁧‫#تويتر‬⁩ في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات.. وسعدت بأن يكون إطلاق حسابي الجديد على تويتر بوجود جاك.

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