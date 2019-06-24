شرطة أبوظبي تفتح باب التطوع في "سواعد الإسعاف"

دعت شرطة أبوظبي الراغبين بالتطوع في برنامج "سواعد الإسعاف" إلى المبادرة للتسجيل عن طريق بوابة تسجيل المتطوعين على موقع شرطة أبوظبي.

ويستقطب البرنامج متطوعين من المواطنين والمقيمين لتدريبهم وتأهيلهم على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، والاستجابة للبلاغات، بتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين بالطريقة الصحيحة لحين وصول طواقم الإسعاف.



وتنفذ المشروع مديرية الطوارئ والسلامة العامة في قطاع العمليات المركزية، ضمن منظومة عمل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في تحسين مستويات السلامة، ومواصلة تطوير وتحديث خدمات الإسعاف.

ويشترط في الشخص الراغب بالتطوع أن يكون من سكان إمارة أبوظبي وألا يقل العمر عن 18 عاماً، وأن يتمتع بلياقة بدنية جيدة، وسيكون التدريب على الإسعافات الأولية باللغتين العربية والإنجليزية، ويركز على تمكين المتطوعين على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة وإخضاعهم إلى دورات تنشيطية متواصلة للحفاظ على مهاراتهم.

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