مربط دبي يتربع على المركز الأول في منتون الدولية







حسم مربط دبي للخيول العربية مشاركته في بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية المصنفة أعلى تصنيف لدى الإيكاهو، والتي اختتمت فعالياتها مساء أول أمس على شاطئ الريفييرا الفرنسية، مسجلا إنجازا جديدا بتربعه على قمة البطولة بالمركز الأول من ذهبيتين وفضية ولقب أفضل مزرعة أو مربط لإنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة.

البطولة التي اعتبرها المتتبعون نسخة من بطولة العالم سابقة لأوانها، شهدت تنافسا شرسا بين أقوى مرابط العالم من الإمارات ودول الخليج وأوربا. وقد بدا حرص المرابط المشاركة واضحا على اختيار أفضل ما لديها من الإنتاج المتميز من الخيول العربية للتنافس على ألقاب البطولة وحجز مساحة خاصة في المعتركات الجمالية المقبلة وفي قمتها بطولة كأس كل الأمم بألمانيا وبطولة العالم بباريس.

ذهب ولقب

وتمكن إنتاج الفحل إف إيه إل رشيم من الفوز بذهبيتين لكل من المهرة دي شيهانة وهي من الفرس العالمية دي شهلا، والمهر دي مزيان وهو من الفرس دي مزايا، وفضية للمهرة دي شامخة وهي من الفرس الرائدة إف تي شيلة. كما نال مربط دبي لقب أفضل مزرعة للخيول العربية.

وكانت خيول مربط دبي قد حققت مراكز متقدمة جدا في منافسات اليوم الأول من البطولة، وتألق كل من دي مزيان ودي شامخة ودي عسلية ودي شيهانة ودي شخاط ودي سينية وتصدروا أغلب المراكز في المجموعات التي نافست فيها بين أجمل خيول العالم.

وقد أكد إنتاج مربط دبي قدراته جمالية المتفوقة في خضم تنافس جمالي محتدم اجتمعت إليه أقوى المرابط العالمية وإنتاجها من الخيول ذات الجودة العالية من دول الخليج العربي وأمريكا وأوربا، مما جعل من البطولة مناسبة سانحة لتأكيد الريادة الإنتاجية لصناعة مربط دبي وتميزها في أقوى المناسبات العالمية التي تختبر مفهوم الجودة والإنجازات النوعية، ومنها بطولة منتون التي تحتفظ للمربط بالأفضلية التاريخية والأرقام القياسية على غرار أعلى البطولات الدولية تصنيفا مثل بطولة كل الأمم في ألمانيا وبطولة كأس العالم في فرنسا.

"رشيم" الأسطورة

وكما كان متوقعا أو بأقل من التوقعات قليلا، جددت خيول مربط دبي بصمتها الذهبية في نهائيات اليوم الختامي من بطولة منتون الدولية بإحرازها المركز الأول وصدارة البطولة، مسجلة تفوقا جديدا على أقوى المرابط العالمية بعنوان عريض في سجلات البطولة هو الإنتاج المحلي لمربط دبي والقوة الإنتاجية المبهرة للفحل العالمي إف إيه إل رشيم على مستوى العالم.

وبالفوز الكبير لثلاثة خيول من أبناء الفحل الأسطوري للإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم تتأكد السطوة الإنتاجية المتزايدة لهذا الفحل الذي رسخ مكانته العالية الخاصة في تاريخ إنتاج الخيل العربية، وذلك بعدما أخرج لبطولات جمال الخيل العربية خلال السنوات الأخيرة عددا من الأبطال العالميين، ومنح العديد من المرابط الوطنية والإقليمية والدولية فرصة لتذوق طعم الإنجازات الكبرى.

ذاكرة منتون

تحتفظ بطولة منتون الدولية لمربط دبي سجلا ذهبيا لامعا في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وتسجل تلك الذاكرة للمربط مكانة ريادية وأرقاما قياسية. وقد كان أبرز إنجازات المربط في تاريخ البطولة ما حققه في نسخة العام 2016 عندما فازت خيوله بثلاث ميداليات ذهبية لكل من بطل العالم دي سراج وبطلة العالم دي عجايب وإلي فلامينكا فضلا عن ميدالية برونزية للمهرة دي جواهر. كما حصد لقب أفضل منتج ومرب، ولقب أفضل رأس في البطولة بوساطة "دي سراج"، وكذلك لقب أفضل فرس منتجة بوساطة الفرس "ليدي فيرونيكا". وهو ما دفع بالمتتبعين يومها إلى وصف سيطرة مربط دبي بالغزوة الكبرى، وعلى صعيد ألقاب التميز نال مربط دبي اعترافاً رسمياً من البطولة بقيادته الإنتاجية والنوعية بين المرابط العالمية

وفي إحدى أقوى البطولات العام 2018، تمكن مربط دبي من إحراز ثنائية ذهبية وفضية وثلاث برونزيات، وسجل المربط إنجازاً عالياً بنيله مجموعة من جوائز التميز التي حفظت له مركز الصدارة في إنتاج أجمل الخيول العربية الأصيلة بين أقوى المرابط في العالم. فقد نال المربط لقب أفضل مزرعة منتجة للخيل العربية، وأفضل مهرة بالبطولة، وكانت من نصيب المهرة الفاتنة دي عجايب، وأفضل فرس منتجة، وجائزة أعلى معدل نقط للمهرات. وجائزة أفضل فحل منتج، وكانت من نصيب الأسطورة الحية للإنتاج العالمي المعاصر الفحل "إف إي إل رشيم" . وبتلك الإنجزات النادرة يظل مربط دبي الأفضل في تاريخ بطولة منتون الدولية مثلما يظل الأغزر ألقابا من الأفضلية في أقوى البطولات العالمية بين أقوى المرابط في العالم..

التوحيدي: المركز الأول

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط من أبناء الفحل رشيم في نسخة شديدة التنافس بين أقوى مرابط العالم. وقال:" إنه لأمر رائع أن تقتص الإمارات نصف ذهب بطولة مصنفة بأعلى تصنيف عالمي لدى الإيكاهو؛ ذهبيتان لمربط دبي وذهبية لمربط عجمان.المشهد يؤكد أن الإمارات لم تعد قابلة للمنافسة على المركز الأول. ومربط دبي بفضل الدعم السامي لفارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، لايلبث أن يؤكد دوره القيادي في تطوير الخيل العربية وتحقيقها للإنجازات التي ترفع راية الإمارات عاليا".

المرازيق: جودة عالية

من جهته أشاد المدير التنفيذي لمربط دبي عبدالعزيز المرازيق بنجاح بطولة منتون وتمكن مربط دبي من المحافظة على مكانته القياسية من الميداليات والألقاب، لاسيما بعدما شهدته البطولة من جودة عالية للخيول المتبارية التي تعمدت أقوى مرابط العالم الدفع بها لحسم مستواها في سلم جودة الموسم الدولية لهذا العام. وإنتاج مربط دبي أكد مجددا أنه الأفضل وأنه الأقدر على نقل هذه الأفضلية لكافة مرابط العالم تحقيقا للأهداف النبيلة التي رسمها لنفسه منذ تأسيسه كي تكون الخيل العربية في أعلى مقامات الجودة".