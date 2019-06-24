الجنيبي يحصد جائزة الإمارات للعمل الإنساني.









- حصد الأديب والشاعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي جائزة الإمارات للعمل الإنساني للعام 2019 وذلك عن مجمل العطاء الفكري والإنساني.

كان ذلك في الاحتفال الذي أقيم بقاعة زايد الكبرى بمركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية في العاصمة أبوظبي وسط حضور رسمي رفيع المستوى.. بحضور الأمين العام للمجلس الوطني الإتحادي الإماراتي

وممثلين عن 60 مؤسسة حكومية وخاصة وغير ربحية.

ويعد هذا الإنجاز الكبير للدكتور طلال الجنيبي أكليل فخر يتوج مسيرة حافلة من الإنجازات والعطاء الإبداعي المميز في خدمة لوطنه وأمته.