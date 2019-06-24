فندق ميلينيوم البرشاء يعيّن كريستيان بالاسين في منصب المدير العام

عيّنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا - وهي إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق نمواً في المنطقة - كريستيان بالاسين مديراً عاماً لفندق ميلينيوم البرشاء المقرر افتتاحه في صيف العام 2019.

ويشرف بلاسين على العمليات اليومية لفندق ميلينيوم البرشاء، وهو الذي يمتلك خبرة تزيد عن 25 عاما في مجال إدارة الفنادق. شغل بالاسين الحائز على درجة الماجستير في إدارة الفنادق من جامعة كورنيل مناصب إدارية عليا في شركات عالمية متخصصة في مجال الضيافة منها فنادق شيراتون وفنادق ومنتجعات ماريوت في مصر وتونس والجزائر ولبنان وأبوظبي والفلبين. ولعب بالاسين دورا بارزا في اطلاق مشاريع التجديد الكبرى وتجديد العلامة التجارية وافتتاح الفنادق.

يتميز فندق ميلينيوم البرشاء من فئة 4 نجوم بموقعه البارز في منطقة البرشاء الحيوية وقربه من مول الإمارات، وتمتلكه وتطوره شركة "ديار للتطوير"، إحدى شركات التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة. ويضم الفندق 299 غرفة وجناحا مجهزة تجهيزا كاملا و109 شقة تضم كافة وسائل الراحة وأحدث التقنيات.

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يقدم فندق ميلينيوم البرشاء لزواره أربعة مطاعم تشمل مطعم "هاوس اوف كولورز" الذي يقدم مأكولات من المطبخ العالمي المتنوعة طوال اليوم ويعمل وفقا لأسلوب المطبخ المفتوح، "المطبخ المغربي" الذي يقدم أشهى المأكولات المغربية الأصيلة في أجواء مميزة. فيما يقدم مطعم "بول دك" الواقع على سطح الفندق العديد من الوجبات الخفيفة والمشروبات المتنوعة، ويوفر الكافيه في صالة اللوبي أجواء مريحة مع مجموعة مختارة من القهوة والشاي والعصائر الطازجة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الفندق بمركز للتدليك والعناية بالبشرة ويوفر مسبحين بمياه معتدلة الحرارة وصالة رياضية حديثة وساونا وغرفة بخار. ويضم كذلك ناديا للأطفال تم تجهيزه بالكامل بالإضافة إلى ملعب خاص بالأنشطة الممتعة للأطفال من عمر عام الى 12 عامًا. ويوفر ميلينيوم البرشاء مجموعة من قاعات المؤتمرات والاجتماعات التي صُممت لاستضافة المناسبات الاجتماعية الصغيرة والاجتماعات والفعاليات الكبيرة للشركات التي تجعل من الفندق خيارًا مثاليًا لرجال الاعمال والسياح على حد سواء.