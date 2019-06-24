الامارات | "التربية" تمنح الطلبة فرصة أخيرة للتسجيل في 8 جامعات حكومية والبعثات

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تمنح الطلبة فرصة أخيرة للتسجيل في 8 جامعات حكومية والبعثات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير فرصة أخيرة للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل، لطلبة الصف الثاني عشر، وذلك في الفترة من 7 وحتى 18 يوليو المقبل، كما أعلنت الوزارة عن استمرار فتح باب التسجيل لخريجي السنوات السابقة من المواطنين وأبناء المواطنات، في الجامعات الحكومية الثلاث (جامعة الإمارات، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا) حتى 10 يوليو المقبل.

وتفصيلاً نوهت الوزارة إلى ضرورة مبادرة الطلبة الذين لم يتقدموا بأي طلب تسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية المدرجة في نظام التسجيل الوطني الموحد أو البعثات الخارجية "على نفقة وزارة التربية والتعليم" بالتسجيل خلال الفترة المحددة، مشيرة إلى عدم وجود أي ضمان للقبول حيث سيتم النظر في الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات وإدارة البعثات حسب الطاقة الاستيعابية.

Advertisements

وأوضحت الوزارة "على خدمة التسجيل بمؤسسات التعليم العالي الحكومية المتاحة على موقعها الرسمي) استمرار تسجيل طلبات الالتحاق لطلبة الصف الثاني عشر المواطنين وأبناء المواطنات الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية المتمثلة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، كليات التقنية العليا، جامعة زايد، جامعة خليفة، أبوظبي بوليتكنك، كلية فاطمه للعلوم الصحية، معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، جامعة محمد الخامس والبعثات الخارجية ، مع العمل على معالجة طلبات الالتحاق والتحقق من صحتها واستكمال الوثائق المطلوبة وانتهاءً بقبول الطلبة في المؤسسات والبعثات الخارجية (نفقة الوزارة)، مشيرة إلى أن التقديم إلكتروني بالكامل من خلال موقعها الرسمي، أو مراكز إسعاد المتعاملين.

وحددت الوزارة 5 شروط يجب على الطالب استيفائها شملت أن يكون المتقدم مازال على مقعد الدراسة (الصف الثاني عشر) من الطلبة المواطنين وأبناء المواطنين، وتعبئة طلب الالتحاق وتسليم جميع المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم، وتوفير نتائج الصف العاشر والحادي عشر والفصل الأول والثاني من الثاني خلال فترة التقديم، والحصول على عرض القبول المبكر المشروط من المؤسسة التي يرغب الطالب الالتحاق بها، بالإضافة إلى أداء اختبارات الامارات القياسي EmSAT.