المنظمة العربية للطيران المدني تبحث دعم مرشحة الإمارات لـ "الأيكاو"

حث وفد المنظمة العربية للطيران المدني برئاسة معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس المنظمة وسعادة آرمندو دانيال رئيس منظمة الطيران المدني لدول أميركا اللاتينية سبل التعاون المشترك والتي تصب في دعم نمو منظومة الطيران المدني الدولي، وذلك بحضور سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في كوبا، دعم الملف الانتخابي للكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للطيران المدني "الأيكاو" التابعة للأمم المتحدة ومرشحة المجموعة العربية ودولة الإمارات لرئاسة مجلس "الأيكاو".

وأكد سعادة سيف محمد السويدي الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات متمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمة العربية للطيران المدني في تقوية أواصر العلاقات المشتركة بينهما وبين منظمة الطيران المدني لدول أميركا اللاتينية وبناء رؤية موحدة تخدم الأهداف المشتركة حيث ساهم التعاون بين المنطقتين في الرفع من وتيرة الربط الجوي وتنوع وتوسيع شبكة الخطوط الجوية بين المنطقتين، إضافة إلى إرساء دعائم سياسة فتح الأجواء بين المجموعة اللاتينية والدول العربية.

وأضاف السويدي: "سعدنا بمناقشة دعم الملف الانتخابي للكابتن عائشة الهاملي والذي يجسد المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي ودورها في منظمة الطيران الدولي"، مؤكداً أن زيادة التمثيل الدولي للمرأة الإماراتية في المنظمات الدولية الكبرى هو نتيجة لسياسات الدولة التي تشجع تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب القيادية في المحافل الدولية".

Advertisements

اقرأ أيضاً...إطلاق "البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني"

حضر اللقاء، سعادة عبد النبي منار المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني والكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران الدولي وسعادة محمد فاضل سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا وسعد العتيبي المتحدث الرسمي للمنظمة وسعيد السويدي من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

جدير بالذكر أن الكابتن عائشة الهاملي تعد أول ممثل دائم لدولة الإمارات في مجلس "الأيكاو" وهي أول وأصغر كابتن إماراتية تقود الطائرات وشغلت منصب النائب الأول لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في الفترة ما بين عام 2016 و2017، إضافة إلى منصب نائب رئيس لجنة النقل الجوي التابعة لمجلس المنظمة.