مصرف دوتشيه بنك يعزز تحوله نحو الرقمنة بالتعاون مع ريد هات

: أعلنت شركة ريد هات (المسجلة في بورصة نيويورك RHT)، المزود الرائد لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، عن تعاونه مع دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا ، لتشغيل منصة تطبيقات فابريك الخاصة به اعتماداً على تقنيات السحابة المختلطة المفتوحة من ريد هات. تُعد فابريك جزءاً رئيسياً من إستراتيجية التحول الرقمي لدوتشيه بنك كمنصة سحابية آلية ذاتية الخدمة، تعمل على تمكين فرق التطبيقات من تطوير وتقديم وتوسيع نطاق التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وتعليقاً على التعاون قال توم جيلبرت، الرئيس العالمي لسحابة التطبيقات ومنصات التكامل، دويتشه بنك: "تهدف رؤيتنا إلى تحويل كل شيء لخدمة، بحيث لا يمكن لأفرادنا إدراك ما إذا كانوا يقومون ببناء برامج لمصرفنا أو لأي من شركات البرمجيات في العالم. نهدف لتحويل الأفكار إلى عمليات على أرض الواقع بأقصى سرعة ممكنة مع تلبية المعايير الأمنية والتنظيمية لهذا القطاع. "

يعد المصرف من بين أكبر المصارف في العالم، حيث يقوم بتنفيذ حوالي 13 مليون عملية دفع بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون يورو ، ويقوم بتصفية معاملات بقيمة 500 مليار يورو يومياً. وتعد القدرة على تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة حسب الطلب وبسرعة للعملاء، أمر حيوي في سوق ذات قدرة تنافسية عالية مثل السةق المالي العالمي، كما أن منهجيات تطوير التطبيقات السحابية المحلية مثل الحاويات وخدمات micros و DevOps مناسبة تماماً لدعم تلك الأهداف.

وبهدف تحقيق أعماله على النحو المطلوب - تحديث البنية التحتية على نطاق واسع ، وتحسين مرونة الحركة التجارية وكفاءتها، وتسريع وقت الوصول إلى السوق- قام مصرف دوتشيه بنك بتصميم فابريك، وهي عبارة عن منصة إستراتيجية من الجيل التالي قادرة على توفير تجربة "كل شيء كخدمة" لفرقه التطبيقية، حيث يتم بناء ونشر تطبيقات جديدة عبر البنية التحتية المختلطة للمصرف.

وكانت ريد هات إنتربرايز لينوكس تقدم الخدمات بمثابة منصة تشغيل أساسية للمصرف لعدة سنوات، حيث وفرت أسساً مشتركة وداعمة لأعباء العمل في بيئة العمل السحابية العامة للمصرف. بالنسبة لفابريك، اختار دويتشه بنك الاستمرار في الإعتماد على مجموعة ريد هات الخاصة بالسحابة الأصلية، والتي صممت بناء على منصة لينوكس الرائدة على مستوى العالم، مع منصة أوبين شيفت كونتينر من ريد هات، حيث تم نشر المنصة على مايكروسوفت آزور كجزء من نظام سحابي هجين جديد يركز على الأمان لإنشاء التطبيقات المصرفية وتبنيها وإدارتها. ويؤدي نشر منصة أوبين شيفت كونتينر من ريد هات، منصة كيوبرنتس الموثوقة للشركة، على مايكروسوفت آزور، إلى توفير الفائدة لفرق تقنية المعلومات عبر الموارد السحابية الضخمة على نطاق واسع مع نموذج PaaS الأول القياسي والمتناسق.

كما قام البنك أيضاً بنشر منصة أوبين شيفت على بنيته التحتية المحلية، ما مكنه من الاستمرار في استخدام التقنيات الموجودة بالفعل في الإنتاج والاستفادة من أحد العروض القيمة الرئيسية لأوبين شيفت، التي تعتبر منصة للتطبيقات عبر البيئات السحابية المختلطة، تمتد من مركز البيانات إلى العديد من السحابات العامة. يتم نشر وصيانة كل من ريد هات إنتربرايز لينوكس وأوبين شيفت كونتينر باستخدام برج آنسيبل من ريد هات، وهو إطار يعمل على أتمتة وتوحيد تقنية المعلومات على نطاق المؤسسة.

تدعم منصة فابريك اليوم 6000 مستخدم داخلي عبر 4000 مشروع في 15 بيئة حوسبة فريدة وأكثر من 10،000 مستخدم نهائي على مستوى العالم. حقق المصرف هدفه المتمثل في زيادة كفاءته التشغيلية، حيث يعمل الآن على إنجاز أكثر من 40٪ من أعباء العمل على 5٪ من إجمالي بنيته التحتية، كما تم تقليص الوقت الذي يستغرقه لنقل الأفكار إلى أرض الإنتاج من أشهر إلى أسابيع .

كلمات المتحدثين

اشيش بداني ، نائب الرئيس الأول ، المنصات السحابية، ريد هات

"بينما نواصل المضي قدماً في عصر التحول الرقمي، غالباً ما تواجه المؤسسات تحديات متمثلة بقضايا البرمجيات. إن استخدام دويتشه بنك لتكنولوجيات الحاويات و الكوبرنتيس من خلال منصة أوبين شيفت من ريد هات، يدل على التزامه بابتكار تكنولوجيا المعلومات وأهمية السحابة المختلطة بالنسبة لعملياته، ونحن فخورون بالتعاون مع المصرف لأنه يقدم مثالاً لقطاع الخدمات المالية ولأي مؤسسة تدخل عصر الرقمنة. "

توم جيلبرت ، الرئيس العالمي لسحابة التطبيقات ومنصات التكامل ، دويتشه بنك

تهدف رؤيتنا إلى تحويل كل شيء لخدمة، بحيث لا يمكن لأفرادنا إدراك ما إذا كانوا يقومون ببناء برامج لمصرفنا أو لأي من شركات البرمجيات في العالم. نهدف لتحويل الأفكار إلى عمليات على أرض الواقع بأقصى سرعة ممكنة مع تلبية المعايير الأمنية والتنظيمية لهذا القطاع. ولتحقيق ذلك، كنا بحاجة إلى تكنولوجيا مبتكرة وشريك استراتيجي يمكنه تنفيذ الاستراتيجيات عالمياً وفهم احتياجات أعمالنا. ونتطلع إلى الاستمرار في هذا التعاون مع ريد هات ".