ضمن سعيها لاستقطاب المزيد من المشاركات العالمية أدنيك تروج لمعارضها في روسيا

ضمن سعيها المستمر لاستقطاب المزيد من المشاركات العالمية لمعارضها يشارك وفد من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك ) في معرض منتدى الجيش 2019 " الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الحالي.

ويروج الوفد خلال هذه الجولة لمعارض أدنيك الرئيسية الأربعة وهي معرض الدفاع الدولي آيدكس2021 ومعرض الدفاع البحري (نافدكس2021) بالإضافة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب (يومكس وسيمتكس2020) وتأتي هذه المشاركة كجزء من جولة تسويقية عالمية تقوم بها الشركة ضمن استراتيجيتها ورؤيتها الهادفة لتعزيز مكانة الدولة وإمارة أبوظبي كعاصمة عالمية لسياحة الأعمال.

ويعتبر قطاع المعارض من القطاعات الرائدة في إمارة أبوظبي وتقوم أدنيك بدور رئيسي في هذا القطاع حيث استقطبت الشركة 502 فعالية خلال عام 2018 وحققت مراكز المعارض التابعة لها مساهمات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد إمارة أبوظبي، بلغت 3.41 مليار درهم خلال عام 2018، لترتفع بذلك قيمة المساهمة الاقتصادية الكلية منذ تأسيس الشركة في عام 2005 إلى 32 مليار درهم.

ويعد معرض منتدى الجيش 2019 في روسيا إحدى أهم المعارض العالمية الدفاعية الشاملة وتشارك فيه 1200 شركة عارضة تمثل 14 دولة تعرض منتجاتها الدفاعية لأنظمة الدفاع البرية والبحرية والجوية بالإضافة للربوت والأنظمة غير المأهولة، ويستضيف المعرض 20 وزير دفاع من مختلف دول العالم، وبالتالي يشكل فرصة جيدة للترويج للمعارض وبشكل خاص الدفاعية والمتخصصة.

وبهذه المناسبة قال سعيد المنصوري المدير التنفيذي لشركة آيدكس التابعة لأدنيك: "تهدف الجولات التسويقية التي نقوم بها إلى تعزيز الدور الريادي لمعارضنا على خريطة الفعاليات الدولية ونركز بشكل خاص على فعاليات ومعارض معينة تم اختيارها بعد دراسة وتحليل معمق لتحقيق ترويج أمثل بالإضافة لتوثيق علاقتنا مع شركائنا الدوليين واجتذاب مزيد من الشركات والعارضين."

وأضاف المنصوري: "تعتبر هذه المعارض فرصة جيدة أيضا للاطلاع على التجارب الدولية في مجال المعارض الدفاعية، والاحتكاك مع كبار منظمي المعارض الدوليين والتباحث معهم في أحدث التطورات والمستجدات في قطاع صناعة المعارض."

وعلى صعيد متصل تواصل اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب يومكس وسيمتكس 2020 والمؤتمر المصاحب لهما تحضيراتها، ويقام المعرضان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة في الفترة من 23 ولغاية 25 فبراير 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

والجدير بالذكر أن معرضي آيدكس ونافدكس 2019 حققا مشاركة دولية قياسية تجسدت بمشاركة 62 دولة و33 جناحاً دولياً، مثلتها 1310 شركات عارضة، وتم خلالهما التوقيع على عدد كبير من الصفقات بلغ مجموع قيمتها أكثر من 20 مليار درهم، واستقبل المعرضين أكثر من 124 ألف زائر وشارك في تغطية فعالياتها 1213 إعلامياً من 42 دولة.