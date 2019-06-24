الهيئة المصرية العامة للبترول ،توقع بروتوكول تعاون مع جامعة اسلسكا









فى ظل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستثمار فى العنصر البشرى ،

، وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ، فى إطار برنامج التطوير والتحديث فى قطاع البترول ، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول ، بروتوكول تعاون مع جامعة اسلسكا، لتدريب قيادات الشركات التابعة للهيئة .

وقد أكد الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا أن هذه الإتفاقية تأتى إيمانا من جامعة إسلسكا بدورها الاجتماعى فى مصر، قائلا: "ليس من الممكن تقدم القطاع الخاص دون تقدم فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال وبلا شك التعاون مع قطاع المجتمع المدنى.

وأضاف أن جامعة اسلسكا مصر تهدف إلى تعزيز بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها من خلال توفير فرص التعليم والتعلم المستمر والبرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين مهاراتهم الإدارية، وتوفير القوى البشرية القادرة على المنافسة العالمية.

وأكد المليجى أن ما يميز البرنامج المقدم من جامعة اسلسكا أنه لا يعتبر برنامج أكاديمى أو تطبيقى فقط بل هو برنامج متكامل وهدفه أن يقوم بتحويل كامل فى الشخصية عن طريق برامج تدريبة ومهارات شخصية مثل بناء فريق العمل ومهارات العرض وغيرها ، وكذلك يضع فى اعتباره كافة التطورات التكنولوجية فى التحول الرقمى إلى إدارة البيانات .

وأكد الدكتور كريم الحناوى أمين عام جامعة اسلسكا ، أنه بعد نجاح خريجي برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومي في تطوير جهات عملهم و نقل المعرفة لزملائهم، إرتفع سقف طموحات العديد من الهيئات لزيادة عدد الملتحقين عن الأعداد الممكنة بالمنحة المجانية.

و إذ نتطلع لمزيد من التعاون مع الهيئة في ظل الإدارة الحالية لمواكبة التطور العالمي السريع في الإدارة و الحوكمة و التحول الرقمي.

وأعربت الأستاذة جيهان متولى مديرة البرامج الحكومية بجامعة اسلسكا ، عن خالص سعادتها بإبرام هذا البروتوكول حيث أنه يعتبر استمرار لمسيرة اسلسكا فى تحقيق خطة الدولة فى التنمية المستدامة 2030 والتى من بنودها تأهيل وتدريب الجهاز الإدارى بالدولة وخلق جيل جديد من الشباب مدرب ومؤهل بأحدث أساليب الإدارة الحديثة وبفكر جديد فى إدارة الأعمال.

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جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول ، تنفذ استراتيجية الوزارة ليس فقط لرفع مستوى مواردها البشرية على المستوى التقنى ، وإنما ضخ قيادات شابة إدارية على مستوى دولى مهيئة بذلك للدور الذى ستلعبه مصر فى مجال الطاقة فى الأيام القادمة.

تم توقيع البروتوكول فى مقر الهيئة المصرية العامة للبترول،

وقد قام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ مصطفى حسين نائب الرئيس التنفيذى للشئون الإدارية ، والدكتور كريم الحناوى أمين عام جامعة اسلسكا .

فى حضور الرئيس التنفيذى للهيئة المهندس عابد عز الرجال ، الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا ، و الأستاذة جيهان متولى مديرة البرامج الحكومية بجامعة اسلسكا .