أوغندا تعزز تواجدها على خريطة السياحة العربية في استقطاب سياح الخليج مع افتتاح مكتب التمثيل السياحي...

قام مجلس السياحة الأوغندي (UTB) بتعيين آفياريبس ، وهي شركة رائدة عالمية لها خبرة في تطوير وتشكيل الطلب الدولي على السياحة والإنفاق ، كممثل للسياحة في دول الخليج العربي، سيشمل هذا التمثيل ، الذي يدخل حيز التنفيذ الفوري ، الترويج لأماكن الجذب السياحي في أوغندا ، للمسافرين وخبراء صناعة السفر للخارج الموجودين في دول الخليج ، من خلال أنشطة التسويق والعلاقات العامة المستهدفة.

تنعم أوغندا بحياة برية وفيرة ، حيث يتمتع السياح بتجارب لمرة واحدة في العمر طوال الوقت مثل رحلات الغوريلا الجبلية والرحلات مع قردة الشمبانزي والرحلات البحرية في نهر النيل والإقامات في السياحة البيئية الفاخرة ، فضلاً عن العديد من مسارات التراث الثقافي الجذابة ، والتي تختلف بين المناطق الرئيسية الأربع و المناطق المشهورة التي توجد في البلاد.

و من خلال مزيج من العلاقات العامة والتسويق وخدمات التسويق الرقمي ، سيكون فريق آفياريبس مسؤولاً عن الارتقاء بمكانة أوغندا كوجهة سفر على مدار العام للزائرين من دول الخليج الذين يبحثون عن مغامرات الإجازة التي تدوم ذكراها مدى الحياة.

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و صرحت ليلي أجاروفا، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة في أوغندا : "نحن متحمسون بافتتاح أول مكتب تمثيل لنا في الشرق الأوسط ، فمع آفياريبس نحن إيجابيون في أن هذه الشراكة ستساعدنا على توليد وعي أكبر بأوغندا كوجهة سفر وزيادة أعداد الزائرين من الشرق الأوسط إلى أوغندا، حيث يمكنهم العثور على تجارب سفر لا مثيل لها".

وأضافت أجاروفا: "بالإضافة إلى كونها موطنًا لواحد من الغوريلا الجبلية في العالم ومصدر نهر النيل ، تقدم أوغندا بعضًا من أكثر المناظر الطبيعية الخلابة في القارة ، ومشاهدة متنوعة للحياة البرية وتجارب ثقافية غامرة ومتنوعة. لقد كنا أيضًا في عدة مناسبات مذكورون كأكثر الناس كرمًا في العالم فالمسافرين من الشرق الأوسط سيستمتعون بتجربة العمر عندما يزورون أوغندا"

و يتم التخطيط حاليا لعدد من المبادرات التسويقية والترويجية داخل الأسواق المخصصة للفترة المتبقية من عام 2019 ، بما في ذلك الحملات التي تركز على الطبيعة والمغامرات العائلية والتجارب الفاخرة والتفاعل الثقافي.

و تقع أوغندا في شرق إفريقيا ، و تُعرف باسم "لؤلؤة إفريقيا" ، وهي تقدم بعضًا من مشاهدة الحياة البرية الأكثر تنوعًا في القارة ، والمناظر الطبيعية الدرامية ، والتجارب الثقافية الغامرة مع شعبها المضياف و المرحب بحرارة بالزوار. أوغندا هي موطن لأكثر من نصف سكان العالم من الغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض ، والرحلات لمشاهدة هذه العمالقة اللطفاء في غابة بويندي المنيعة (Bwindi Impenetrable Forest) هي واحدة من أفضل أنشطة السفر في العالم. تتوافر فرص رحلات السفاري في أماكن السافانا والغابات والأراضي الرطبة في 10 حدائق وطنية ، حيث يمكن للزوار مواجهة "الخمسة الكبار" - الأسد ، النمر ، وحيد القرن ، الفيل ، والجاموس - بالإضافة إلى الزرافة والحمار الوحشي والشمبانزي ، فرس النهر ، التمساح ، وأكثر من نصف جميع أنواع الطيور الموجودة في أفريقيا. من بين المعالم الطبيعية غير العادية في أوغندا جبال روينزوري المغطاة بالثلوج. بحيرة فيكتوريا الواسعة ، والتي تشكل مصدر نهر النيل ؛ و شلالات الحديقة الوطنية مورشيسون (Murchison) .