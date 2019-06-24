حرارة الصيف وسلامة الإطار... دعوة للتحرّك!

وصل فصل الصيف وها نحن نشهد درجات حرارة عالية تفوق الـ 40 درجة مئويّة. وتضع أشهر الصيف الحارّة ضغطاً كبيراً على إطارات السيّارات، وترتبط أكثر من 5 في المائة من الوفيّات على الطرقات في الإمارات العربيّة المتحدة بسوء صيانة العجلات. وأعلنت شرطة أبو ظبي على سبيل المثال أنّ 17 حالة وفيّات (من مجموع 199) في عام 2018 تُعزى إلى الإطارات المنخفضة الضغط أو التالفة.

وكشف ناصر شعشاع، المدير الإقليمي لدى "ميشلين" الشرق الأوسط، في هذا السياق: "خلال حملاتنا الحديثة لفحص الإطارات في دبي حيث قمنا بفحص حوالي 300 سيّارة، وجدنا أنّ حوالي 20 في المائة من السيّارات التي خضعت للفحص كانت إطاراتها إما منخفضة أو مرتفعة الضغط، وأنّ حوالي 30 في المائة من الإطارات كانت مهترئة أو تالفة. وتُعتبر هذه العيوب مخاطر محتملة على سلامة السائقين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يقودون مسافات طويلة في أغلب الأحيان، خاصّةً خلال أشهر الصيف الحارّة".

وأضاف توماس إيدلمان، المدير الإداري لمنصّة "رود سيفتي يو إيه إي" (RoadSafetyUAE)، قائلاً: "لا يتوقّف أسوأ احتمال عند انفجار الإطار على الخطورة الكبيرة على السيّارة المعنيّة وركابها، بل أيضاً على سيّارات أخرى. يكفي التفكير بالعدد المتزايد للدراجات الناريّة الخاصّة بتوصيل الطلبيّات! لذلك وبالإضافة إلى الفحوصات السنويّة الإلزاميّة للصلاحيّة على الطريق خاصّةً خلال أشهر الصيف الحارّة، يجب أن ينتبه السائقون كثيراً إلى إطاراتهم. وبالاشتراك مع شريكتنا للمسؤوليّة المؤسسيّة الاجتماعيّة ’ميشلين‘، نريد أن نقدّم نصائح وحيل إلى السائقين في الإمارات العربيّة المتحدة للتأكد من مرور الصيف بسلامة".

بانتظام وبشكلٍ مثالي قبل الذهاب في رحلة كلّ مرّة، يجب السير بسرعة حول المركبة والتأكد من الحالة الجيّدة للإطارات

التأكد من ضغط الإطارات مرّة في الشهر على الأقلّ باستخدام مقياس موثوق أو معاير. وتُذكر نسب الضغط المقترحة في كتيّب مالك السيّارة أو على ملصق يوضع في العادة على إطار الباب أو غطاء الوقود. يجب التأكّد من فحص الضغط عندما تكون الإطارات باردة، أي عند قيادتها أقلّ من 3 كلم قبل الفحص.

يجب تفادي القيادة بضغط أكثر انخفضاً من المقترح من قبل مصنّع السيّارة، ما يؤدي إلى تآكل غير متجانس و/ أو مبكر، وحتّى إلى تدهور محتمل للبنية الداخليّة، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة سريعة للهواء أو انفجار الإطار

تقترح هيئة الطرق والمواصلات استبدال الإطارات خلال فترة لا تفوق 5 أعوام، أو قبل ذلك إذا كان عمق الخطوط المتبقية أقلّ من 1.6 ملم عند أيّ جزء من شريط خطوط الإطار لسيّارات الركاب. يجب استبدال الإطارات في حال توافر علامات أخرى على التلف أو الضرر، كالتشققات من الجانبَين وتضرّر بعض أجزاء شريط الخطوط وغيرها.

يجب استعمال إطارات من علامات موثوقة أو مرخصة فحسب. ويجب تفادي استعمال الإطارات التي لا تستوفي المعايير وبالتالي قد تكون غير آمنة.

يجب استعمال نوع وقياس الإطار الصحيح لسيّارتكم. ومن المهمّ الاستعانة بكتيّب مالك السيّارة أو طلب نصيحة الخبراء عند عدم التأكّد.

يجب تدوير الإطارات كلّ 10 آلاف كلم أو وفق نصيحة صانع السيّارة، من أجل مجانسة التلف. وسيساعد توازن العجلة وفحص التناسق في هذا الوقت باستعمال كامل دورة حياة الإطار، وبضمان القيادة الأكثر أماناً.

احترام قدرات الحمولة والسرعة في إطارات السيّارة عبر تفادي تخطّيها.

تفادي القيادة على أو بالقرب من الأجسام الخطرة والتي قد تؤدي إلى تضرّر الإطارات وجعلها غير آمنة أو مناسبة للخدمة مثل الصخور والزجاج والحفر والأرصفة على سبيل المثال.

إطار احتياطي: التأكد من العمر والحالة وضغط الهواء بشكلٍ متكرّر لتفادي الحصول على إطار احتياطي غير ملائم للاستعمال عند الحاجة!