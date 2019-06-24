زيارات ميدانية لصقل مهارات طلبة «هندسة جامعة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) نظمت جامعة أبوظبي باقة من الزيارات الميدانية لطلبتها إلى الحرم الجامعي الجديد في مدينة العين، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الخبرات العملية لدى طلبة الهندسة المدنية وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

وهدفت الزيارات الفنية إلى تزويد الطلبة بالخبرات العملية في العمل في المواقع الإنشائية والاطلاع على مرافق الحرم الجامعي الجديد، فضلاً عن سد الفجوة بين مفاهيم الهندسة النظرية التي يتعلمها الطلبة في القاعات الدراسية وتطبيقها على أرض الواقع. وسعت الزيارات إلى تعزيز مهارات الطلبة الشخصية اللازمة في مجالات الهندسة المتوفرة في جامعة أبوظبي، انطلاقاً من حرص الجامعة على وضع طلبتها على رأس قائمة أولوياتها.

وقال الدكتور محمد علي فتيحة، مدير الحرم الجامعي بالوكالة لجامعة أبوظبي فرع العين: «تم إعداد الزيارات الميدانية إلى الحرم الجامعي في مدينة العين لتمكن الطلبة من الاطلاع على تصميم المرافق الجديدة والحصول على تجربة عملية تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية القائمة على تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة».

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