اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير شارع الشيخ زايد في البحرين

المنامة (وام)

حضر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، أمس، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الشيخ زايد في المحافظة الجنوبية بمملكة البحرين.

وقع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع معالي عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني مع مجموعة «ويسترن بينونة» الإماراتية بقيمة 23 مليوناً و400 ألف دينار بحريني، وذلك في إطار برنامج التنمية الخليجي وبتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

وقال معالي عصام بن عبدالله خلف، إن مشروع تطوير شارع الشيخ زايد يعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة ضمن شبكة الطرق الرئيسة في مملكة البحرين، ويتضمن مرحلتين الأولى تشتمل على توسعة شارع الشيخ زايد إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه بدءاً من شارع 16 ديسمبر حتى شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومن الدوار الغربي لقرية عالي حتى شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع تحويل الدوارات الأربعة الموجودة عليه إلى تقاطعات تدار بإشارات ضوئية، إلى جانب أعمال الإنارة ووضع الحواجز والسلامة المرورية والعلامات المرورية وتجديد طبقات الإسفلت وأعمال التشجير والتجميل وأعمال تصريف مياه الأمطار.

وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تخفيف الازدحام المروري في كل من مناطق عالي وسلماباد ويسهل وصول الأهالي إليها، منوهاً بأن شارع الشيخ زايد يعد الشريان الرئيسي لنقل الحركة المرورية من قرى عالي وسلماباد ومدينة زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن سلمان وصولاً إلى المنامة وبالعكس، بالإضافة إلى أن المشروع سيسهم في سهولة الوصول إلى المنطقة التعليمية في مدينة عيسى ومعالجة الاختناقات المرورية أمام مدرسة تدريب السياقة واستاد البحرين الوطني.

وأشار وزير الأشغال البحريني إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وحل مشكلة الاختناقات المرورية على شارع الشيخ زايد وشارع سلماباد الخارجي «شارع رقم 12» الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لمناطق عالي وسلماباد، ويعد شارع الشيخ زايد من الشوارع الحيوية ويصل حجم الحركة المرورية عليه إلى أكثر من 4000 مركبة في الاتجاهين خلال ساعات الذروة وما يزيد على 50 ألف مركبة خلال اليوم ويصل زمن التأخير خلال ساعات الذروة أكثر من 240 ثانية، علما بأنه بعد إنجاز التوسعة ستزيد الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 80 ألف مركبة في اليوم و6 آلاف مركبة في ساعات الذروة، كما سيسهم تحويل الدوارات إلى تقاطعات تدار بإشارات ضوئية إلى رفع طاقتها الاستيعابية وكفاءتها وخفض زمن تأخير المركبات على هذه التقاطعات بنسبة تزيد على 60% من زمن التأخير الحالي.

ولفت إلى أن مشروع تطوير شارع الشيخ زايد سيتضمن أعمال تحويل وحماية الخدمات الأرضية وشبكة تصريف مياه الأمطار على الشوارع والمناطق المحيطة بها وتنفيذ محطة رفع وتمديد خط نقل لمياه الصرف الصحي لخدمة مشروع الرملي الإسكاني.