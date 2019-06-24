لجنة انتخابات «استشاري الشارقة» تناقش مراحل العملية الانتخابية

الشارقة (وام) أكدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز التجربة الانتخابية للإمارة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يساهم في تكريس ودعم مبدأ الشورى وترسيخ المشاركة السياسية للمواطنين من مرشحين وناخبين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد أمس بمقر مكتب سمو الحاكم برئاسة المستشار القانوني الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، الذي جرت خلاله مناقشة إجراءات العملية الانتخابية والتصور المبدئي لمراحلها المختلفة والجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري للعام الجاري 2019.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية، وسالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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