«الصحة»: «التمريض العالمي» لـ124 منتسباً

دبي (الاتحاد)

أعلنت إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تخريج 124 منتسباً من التمريض وفئات فنية أخرى، منهم 17 مدربة معتمدة مواطنة، في ختام الدورة السادسة لبرنامج تأهيل قادة التمريض المعد والمعتمد من قبل مجلس التمريض العالمي، والذي انعقد في مركز التدريب والتطوير بالشارقة. بهدف تعزيز المهارات القيادية للكوادر التمريضية المواطنة، وتمكينهم من إحداث التغييرات الاستراتيجية المساندة لدور مهنة التمريض، حيث تُعد الإمارات أول دولة تبنت التغييرات الجديدة في البرنامج ضمن المرحلة السادسة.

وحصل الناجحون على شهادة تخرج رسمية من قبل مجلس التمريض العالمي، بالإضافة إلى 60 ساعة دولية معتمدة من برنامج التعليم الطبي المستمر صالحة لمدة 5 سنوات، وعضوية مدى الحياة في مجلس التمريض العالمي.

ويشمل البرنامج الذي انعقد في دورته السابعة عشرة، تمكين المنتسبين من المساهمة بشكل فعال في وضع وتقييم السياسات الوطنية الصحية، وتصميم المشاريع الهادفة لتطوير مهنة التمريض، وتعزيز قدرات القيادة والإدارة في مجال التمريض والخدمات الصحية، للتأثير على تطور المهنة والنهوض بالسياسات الصحية.

وأشارت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض إلى أن البرنامج يهدف لتعزيز المهارات القيادية للممرضات على جميع المستويات، وتزويدهن بالمعرفة المتقدمة للمساهمة بفعالية وكفاءة في إدارة الرعاية الصحية في الإمارات، من خلال ورش عمل وأنشطة تعليمية عن بعد بالإضافة لمشاريع وأبحاث.