رأس الخيمة: ورقة امتحان دسمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أجمع طلاب منطقة رأس الخيمة التعليمية في مراحل النقل العليا على طول امتحان مادة الرياضيات، و«دسامة» الورقة الامتحانية التي تكونت من 7 إلى 10 صفحات في أغلب مراحل الحلقتين الثانية والثانوية والتي شابها الغموض وعدم القدرة على معرفة المطلوب من السؤال، على حد تعبيرهم، ناهيك عن أسئلة «الإلكتروني» لدى طلاب الحلقة الثانية التي كان بها خطأ تقني أضاع وقت الطلبة في الصف الحادي عشر، مشيرين إلى أن مادة الرياضيات لم تنل رضا كل المراحل الدراسية. وأوضح طلاب شهادة الثانوية العامة في مختلف الأقسام أن أسئلة الورقة الامتحانية كانت صعبة وغير مباشرة، خصوصاً أسئلة الاختياري والكتابة التي احتاجت إلى وقت طويل، ولاسيما في السؤال الخاص بـ«الدالة المتكاملة» الذي سبب حالة من الخوف والقلق لدى العديد من الطلبة، مشيرين إلى أن هناك أسئلة بينها أسئلة اختياري ومسائل حسابية ومعادلات، تسببت في حيرة الطلاب، منوهين بأن طول الامتحان حرم عدداً منهم من المراجعة والتدقيق للمرة الأولى على أجوبتهم، الأمر الذي سبب قلقاً لدى الكثيرين من الطلبة.

وقال الطالب سعيد أحمد الشميلي في «الثاني عشر» المتقدم، إن الورقة الامتحانية الخاصة بمادة الرياضيات تميزت بتخصصها للطالب المتميز وفائق التميز، وابتعدت الأسئلة عن مستوى الطالب المتوسط، إلى جانب غموض الأسئلة وكثرتها، الأمر الذي منعه كغيره من زملائه من المراجعة الأخيرة للأجوبة والتدقيق فيها، ناهيك عن أن أغلب الطلاب لم يخرجوا من القاعة الامتحانية حتى نهاية الوقت بسبب كثرة الأسئلة التي تحتاج إلى وقت لحلها. ويوافقه الرأي زميله حمد عبدالله من مدرسة الرمس للتعليم الثانوي بأنه لم يتمكن كبقية زملائه من مراجعة الامتحان، ناهيك عن أن هناك عدداً من الطلبة لم يتمكنوا من حل جميع الأسئلة، الأمر الذي سبب لهم نوعاً من القلق، مؤكداً أنهم اعتادوا أن تكون الأسئلة أكثر مرونة وبطريقة عرض سهلة أكثر في الطرح، ولكن فوجئوا بكثرة وجود الأسئلة التي شعر من خلالها الطلاب بالتوتر.

من جانبه، بيـّن الطالب راشد الحبسي في الصف الحادي عشر، بمدرسة الجودة، أن امتحان الرياضيات المكون من 7 صفحات جاء معقداً وطويلاً، ويحتاج إلى تركيز ومدة أطول للإجابة عنه، منوهاً بأن الأسئلة أتت من داخل المنهج، ولكن طرحت الأسئلة بشكل غامض، منوهاً بأن الخطأ التقني «الأسئلة الإلكترونية» تسبب بضياع الوقت، وذلك بسبب عدم توافق الأجوبة مع السؤال المطروح، مطالباً كغيره من الطلاب بمراعاتهم في تصحيح الأسئلة، كما أبدى طلاب الصف التاسع استياءهم من اختبار الرياضيات المكون من 8 ورقات واصفينه بالصعوبة والطول والغموض وعدم مراعاة مستويات الطلبة.

بدورهم، أكد تربويو المادة أن الورقة الامتحانية جاءت طويلة، وتركز على الطالب المتميز أكثر من كونها لعدد من المستويات ولم تراع فيها المدة الزمنية المحددة للإجابة عن الأسئلة، وقد تلقى عدد من إدارات المدارس شكاوى وملاحظات حول طول الامتحان، وطلب أغلب اللجان وقتاً إضافياً لحل بقية الأسئلة، مؤكدين أن الطلاب خرجوا بعد الوقت المحدد بخمس دقائق ولم تنل الورقة الامتحانية الرضا لدى طلاب عدد من المدارس.