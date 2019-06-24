أبوظبي (الاتحاد) أوصت المنظمة العالمية لصحة الحيوان بتطبيق دراسة أعدتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على المختبرات الوطنية في دول العالم، جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة بدعوة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان في اجتماع ضباط ارتباط المختبرات الوطنية لدول شرق آسيا والباسيفيك، واللقاء التاسع عشر للرابطة العالمية لأخصائيّي التشخيص بالمختبرات البيطرية، في مدينة شيانغ ماي بتايلاند، حيث قدمت الدكتورة سلامة المهيري مدير المختبرات البيطرية التابعة للهيئة دراسة حول العائد على الاستثمار من تنفيذ مواصفة ISO 17025 (نظام إدارة الجودة)، واستعرضت التجربة الرائدة للهيئة في تطبيق المواصفة وأثر ذلك على تعزيز الكفاءة التشغيلية للمختبرات البيطرية وتحقيق النتائج المنشودة، إلى جانب تقديمها محاضرة بعنوان إدارة الجودة واستدامة الأعمال وأهميتها في إدارة الموارد بكفاءة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من شهر على إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة المكتب شبه الإقليمي للمنظمة بالتعاون مع الهيئة، بما يسهم في تطوير التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء في المنطقة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة دولية توصي بتطبيق دراسة إماراتية على المختبرات البيطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.