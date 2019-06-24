«زايد للإسكان» لـ«الاتحاد»: إنجاز 888 مسكناً بمشروع بطين السمر في رأس الخيمة العام المقبل

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن إنجاز 37% من المرحلة الأولى من مشروع بطين السمر الإسكاني الذي ينفذه البرنامج في إمارة رأس الخيمة على ثلاث مراحل، ويضم 888 مسكناً، وبتكلفة إجمالية تصل 1.25 مليار درهم، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من المشروع 29% والثالثة 33%، ويشهد المشروع الذي سيتم إنجازه في الربع الأخير من 2020 تنفيذ جميع مشروعات البنية التحتية المطلوبة من طرق وكهرباء وماء وصرف صحي واتصالات.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية بالبرنامج أن مشروع بطين السمر الإسكاني في إمارة رأس الخيمة من مشروعات الأحياء السكنية المهمة التي يجرى تنفيذها حالياً، ويضم 888 فيلا بواقع 354 فيلا في المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 37% منها حتى الآن، بينما تضم المرحلة الثانية 240 فيلا، وتم إنجاز 29% من هذه المرحلة، وتضم المرحلة الثالثة 294 فيلا، ووصلت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة إلى 33%.

وأضاف: بالتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والدوائر المحلية بالإمارة ستكون جميع المرافق مكتملة قبل انتهاء تنفيذ هذا المشروع خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وأكد المنصوري لـ«الاتحاد» أن هذا المشروع الذي يجرى تنفيذه على مساحة 2,206.000 متر مربع ستخدمه شبكة من أرقى الطرق الداخلية والخارجية، حيث يقع المشروع على أهم محاور الطرق السريعة في إمارة رأس الخيمة مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع يضم مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء والحدائق التي سيجرى ريها بالمياه المعاد تدويرها من محطات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها، لافتاً إلى أن مشروع بطين السمر يضم نماذج متنوعة من العمارة الإماراتية المستوحاة من تراثنا، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على تطوير هذه النماذج لجعلها ملائمة للطبيعة المناخية إلى جانب تضمينها بأحدث الأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة ومواد البناء والممارسات المبتكرة مثل استخدام أصباغ صديقة للبيئة، تركيب تقنيات ترشيد استهلاك وموفرات طاقة المياه والكهرباء، واستخدام العزل الحراري للأسقف، وتركيب السخانات الشمسية وتركيب متطلبات الأمن والسلامة.

وأشار، إلى أن البرنامج ينطلق في تنفيذ المشروعات السكنية التي تحقق رفاهية وسعادة المواطنين من توجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير المسكن الملائم للأهالي في جميع المناطق، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية في أولوية الحجز، وإدخال المواطن لجميع بياناته بنفسه في البرنامج عند رغبته في الحصول على الخدمات الإلكترونية.

وقال إن البرنامج يتيح للمواطن اختيار المسكن الملائم له ولأسرته في الأحياء السكنية الجديدة عبر الدخول إلى التطبيق الخاص بهذه الأحياء، والذي تتوافر فيه كافة المعلومات والصور والمخططات المطلوبة والتي تمكنه هو وأسرته من الاطلاع على النماذج الموجودة وعدد الغرف لاختيار ما يلائم منها أسرته قبل مشاهدته على أرض الواقع.