«صيف بلا حوادث» لسلامة المسافرين براً بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة) أطلقت إدارة شرطة المنافذ والمطارات بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة «صيف بلا حوادث»، لتوعية السائقين والمسافرين عبر المنافذ البرية، لجعل الطرق أكثر أمناً، ولضمان المأمونية والسلامة للمسافرين براً.

وأوضحت القيادة بأن الحملة موسمية سنوية وتأتي لتوعية المستهدفين بأهم التدابير اللازم اتخاذها قبل السفر، بالإضافة إلى توعية السائقين بأهمية فحص الإطارات، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للسفر، وعمل صيانة شاملة للسيارة، والتأكد من خلوها من الأعطال التي يمكن أن تؤثر في القيادة، وغيرها من التدابير اللازمة لتأمين القيادة على الطريق أثناء السفر. كما طالبت السائقين في حال السفر براً بضرورة الحذر من القيادة في حالة الإرهاق وتجنب الانشغال بغير الطريق وعدم السماح للأطفال دون العاشرة من الجلوس في المقعد الأمامي، مع التأكد من وجود الأوراق كافة الخاصة بالسائقين ومرافقيهم من ملكية المركبة والبطاقات والرخص وجوازات السفر، والحذر من مفاجآت الطريق والمنعطفات المفاجئة والأتربة وتجمع بعض المياه حال التقلبات الجوية.

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