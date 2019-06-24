شرطة أبوظبي تستعرض خطط تطوير أمن وسائل النقل

أبوظبي (الاتحاد) تنفذ إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، خططاً لتطوير وتحسين الأداء وفق رؤية مستقبلية تخدم مسيرة العمل الشرطي والأمني، وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وكان العقيد مبارك عوض بن محيروم، مدير الإدارة، قد التقى مع 130 من منتسبي الإدارة بمسرح مديرية شرطة العاصمة، وناقش معهم الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل ومواجهة التحديات.

وأوضح أن الهدف من الملتقى هو التواصل مع جميع موظفي الإدارة والتعرف عليهم عن قرب، ونقل لهم استراتيجية الإدارة التي سوف يعمل الجميع عليها حتى تتحقق رؤية وأهداف شرطة أبوظبي.

وطالب موظفي الإدارة بمزيد من الجهد والمبادرة في تقديم أفضل ما لديهم بما يتواكب مع المكانة المرموقة للدولة في المجالات كافة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً بالمستوى المتميز والكفاءات الكبيرة من الموظفين، لافتاً إلى الاهتمام بتمكينهم ودعمهم في الفترة المقبلة.

كما استمع لآراء الموظفين ومقترحاتهم، وتم اعتماد عدد من المقترحات التي تدعم العمل، وتحقق أهداف ومهام واختصاصات الإدارة.

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