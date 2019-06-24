حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء بوفاة عيد فيروز المسماري

الفجيرة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أمس يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي واجب العزاء بوفاة المغفور له عيد فيروز ربيع المسماري.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الفصيل بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر تقديم العزاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة وعدد من المسؤولين.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له عيد فيروز ربيع المسماري. وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الفصيل بالفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين.

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