نهيان بن مبارك يستقبل رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية

أبوظبي (وام) استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، معالي علياء بوران، رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية، بحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب معاليه خلال اللقاء الذي جرى في قصر معاليه بزيارة معالي علياء بوران والوفد المرافق لها، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تطوير العلاقات مع دول البحر المتوسط.

وأعرب معاليه عن أمله في أن تثمر زيارة رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية التي تقوم بها حالياً للدولة، في تعزيز العلاقات على جميع الصعد، بما يعود بالنفع على الجميع، شعب دولة الإمارات وشعوب دول البحر المتوسط.

وأشادت رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية بمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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