518 وظيفة تنتظر الباحثين عن العمل في اليوم المفتوح غداً

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل إلى التسجيل لحضور فعالية اليوم المفتوح للتوظيف، غداً، حيث تعرض الشركات والمنشآت الخاصة 518 وظيفة في قطاعات حيوية، في إطار مسرعات منطقة الظفرة، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم التقدم للترشح للمقابلات الوظيفية للشواغر الوظيفية في مجال الهندسة والمبيعات والتطوير المؤسسي والموارد البشرية.

وأفادت الوزارة بأن اليوم المفتوح للتوظيف يعقد في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» بالقاعتين A وB، غداً، من تمام الساعة العاشرة صباحاً وتستمر فعاليات اليوم المفتوح حتى الساعة الرابعة عصراً، مشيرة إلى أهمية تقديم المواطنين الباحثين عن العمل بطاقة الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

وأوضحت الوزارة أن الشركات والمنشآت الخاصة التي لديها شواغر وظيفية تطلب تعيين حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير، وذلك لشغل المعروض من وظائف مهندسي خدمات وفنيي صيانة وفنيي مشغلي عمليات، وموظفي أمن، ومدربي هندسة ميدانيين، ومستشاري خدمات الدعم المركزي، وضباط تأمين بحريين، ومديري مواقع صحة وسلامة مهنية، ومديري تطوير مؤسسي، وضباط موارد بشرية، ومهندسين مديري مشروعات، ومهندسين (قائد وحدة العقود)، ومستشارين قانونيين.

وأضافت الوزارة أن الشواغر الوظيفية تشمل أيضاً مختصين للبيئة ومديري مشروع ضمان البيئة، ومديري مشروع ضمان الجودة، ومهندسين مدنيين، ومبرمجي حاسب آلي، ومختصي الاتصالات الرقمية، ومديري الاتصالات الاستراتيجية، وكبير خبراء التدقيق والتحقيق ومساعدي توظيف، ومطوراً متكاملاً، ومختصين في برنامج الطيارين المتدربين، ومختصين في الخدمات الحقلية وفنيي الصيانة، ومدققي أسعار، وتنفيذيي تسويق، وموظفي استقبال بالفنادق، وموظفي خزينة (كاشير).

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشركات التي تعرض الشواغر الوظيفية في اليوم المفتوح غداً، تشمل 18 شركة عالمية ومنشأة خاصة ومجموعات كبرى، مثل شركات شويهات آسيا، و«أيه بي بي» للصناعات، وأكاديمية أدنوك للصناعات، و«يونايتد سيكيورتي جروب»، وسندس لخدمات التوظيف، وشركة العين الأهلية للتأمين، وشركة الهدف للإنشاءات الهندسية، وشلمبرجير، وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة طيران الاتحاد، ومجموعة اللولو، وجوي توماس إلكتروميكانيكال، وفندق فيرمونت باب البحر، ومجموعة الموسى، ومجموعة ميشيبل شلهوب، وماجد الفطيم «كارفور».