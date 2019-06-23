الإمارات وأوكرانيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد والرقابة الإلكترونية

وقع معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" ومعالي فاليري باتسكان رئيس غرفة المحاسبة بجمهورية أوكرانيا، مذكرة تفاهم لتنظيم أوجه التعاون في مجال مكافحة الفساد والرقابة الإلكترونية بين البلدين.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة الإمارات وغرفة المحاسبة بجمهورية أوكرانيا، لتبادل الخبرات في شتى المجالات الرقابية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى بناء القدرات المهنية لدى الطرفين، والإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة في ما بينهما في مجال الرقابة المالية على مؤسسات القطاع العام.

ويسعى الطرفان من خلال توقيع المذكرة إلى تطوير التعاون على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، استناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والمنفعة بينهما، في ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي".

اقرأ أيضاً.. "ديوان المحاسبة" يستضيف الاجتماع الأول لأعضاء "الاسوساي"