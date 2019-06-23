سفير الدولة لدى البحرين ينقل تعازي محمد بن زايد في وفاة جاسم بو شعر

نقل سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة الأستاذ جاسم إبراهيم بوشعر، أحد مدرسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الصف الخامس الإبتدائي بمدرسة الكندي في أبوظبي عام 1971.

وجاء ذلك خلال زيارة سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان اليوم، مجلس العزاء في مدينة عيسى حيث قدم التعازي إلى نجلي الفقيد هيثم وفهد وشقيقه خالد، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الأستاذ جاسم بوشعر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.