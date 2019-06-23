مواطنة إماراتية تفوز بالجائزة الكبرى لحملة "عيش الطعم وحقق الحلم" في مركز صحارى

أعلن مركز صحارى، الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه وتناول الطعام في الشـارقة، عن فوز مواطنة إماراتية بالجائزة الكبرى لحملة "عيش الطعم وحقق الحلم" التي استمرت من 25 فبراير ولغاية 30 مايو الماضي. وتم إجراء السحب الإلكتروني بحضور ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقدمت حملة "عيش الطعم وحقق الحلم" للمتسوقين الذين أنفقوا 100 درهم في أيّ من مطاعم القاعة الشرقية في الطابق الثاني من مركز صحارى قسيمةً لدخول السحب على دراجة "بولاريس سلينغ شوت"، وتمكّن المتسوقون خلال النهار من مضاعفة فرصهم في الربح بالحصول على قسيمتين لدخول السحب عند تناول الطعام في المركز بين الساعة 12 - 3 ظهراً.

يشار إلى أن مركز صحارى يطلق حملات منتظمة لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب المتسوقين، والارتقاء بتجربتهم في المركز.

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