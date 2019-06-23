أغنية"صدق روحك" تتصدر "تويتر" بعد إطلاقها عقب حفل إفتتاح كأس الأمم الإفريقية - مصر ٢٠١٩



تصدرت أغنية " صدق روحك"، المركز الأول في قائمة اليوم الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر"، عقب ساعات قليلة من إطلاقها بعد حفل إفتتاح كأس الأمم الإفريقية - مصر ٢٠١٩ أمس، بإستاد القاهرة.

بهاشتاج #صدق_روحك_تتصدق

الأغنية قام بغنائها الفنان مدحت صالح وشارك في الغناء الملحن خالد عز والذي قام بدوره أيضا بتلحينها وكلمات وليد جلال حملت العديد من الكلمات التشجيعية ووصف للمشهد العظيم الذى ظهر به إفتتاح كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر، حيث بدأت كلاماتها بـ" صدق روحك تتصدق، إنت الأصل والمبدأ، طول ما السماء هي حدودك، حلمك لازم يتحقق".

وعبر هاشتاج #صدق_روحك_تتصدق تداول عدد كبير من رواد موقع التدوينات المصغر "تويتر"، لفيديو الأغنية الذى بدأ بكلمة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه بلاعبي منتخب مصر مؤخرا، حيث يؤكد فى توصياته لهم ويقول "أن أهم من اللعب، هو كيف سنقدم نفسنا للعالم، والإنطباع الطيب الذى سنقدمه عن نفسنا لكل الشباب فى أعماركم، لأن انتم كشباب مثل وقدوة".

وتفاعل الجمهور مع كلمات الأغنية، التى إحتفل الجميع على وقع أنغامها وكلماتها التى تقول: صدق روحك تتصدق، إنت الأصل والمبدأ، طول ما السماء هي حدودك، حلمك لازم يتحقق، ربك خلق الدنيا دي ليك ومفيش حاجه صعب عليك، سيب بصمتك إنت فى الدنيا وحقق حكمة ربنا فيك، صدق روحك وهتوصل جرب تاني قوم كمل، أصل حياتك تستاهل تبدأ تانى من الأول، صدق، "صدق روحك تتصدق، إنت الأصل والمبدأ، طول ما السماء هي حدودك، حلمك لازم يتحقق" صدق روحك وهتوصل جرب تاني قوم كمل، أصل حياتك تستاهل تبدأ تانى من الأول".

من الجدير بالذكر أن الاغنية من إنتاج تحالف ماستر بيس وجاء طرح أغنيه صدق روحك تتصدق لتتواكب كلماتها مع المعني الحقيقي لأحداث إفتتاح بطوله الأمم الإفريقية ٢٠١٩ في طبعتها الثانية والثلاثون.

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وأظهرت نجاح وعزيمه الشعب المصري بجميع طوائفه وتكاتفهم لانجاح هذه البطوله الكبيره.

بالفعل نحن شعب متحد بادارته السياسيه أمن بارادته وصدقها. وجنى ثمار نجاحه.