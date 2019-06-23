تراجع الهجمات الإلكترونية في الإمارات 43.2% منذ بداية 2019

تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات بنسبة 43.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.
وكشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن عدد الهجمات الإلكترونية التي جرى إحباطها وصل إلى 113 هجمة خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو من العام الحالي، مقابل 199 هجمة إلكترونية خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وتم تصنيف 7 هجمات إلكترونية ضمن فئة ذات الآثار الشديدة أو الحادة والعدد نفسه ضمن الآثار المنخفضة و11 هجمة ضمن الآثار المتوسطة.
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