"حول الإمارات"، تطلق مجموعة واسعة من الوسائد لهذا الموسم

أعلنت "حول الإمارات"، العلامة الرائدة للمفروشات و الديكور المنزلي في المنطقة ، عن أطلاق مجموعة واسعة من الوسائد لهذا الموسم بأشكالاً متنوعة وأحجاماً مختلفة. وعندما يتعلّق الأمر بـ "حول الإمارات"، نكون أيضاً أمام تشكيلةٍ ساحرة من الأشكال، غنية بخيارات الألوان.

مع تبدّل الطقس وارتفاع درجات الحرارة، يصبح الجميع ملزمين بقضاء المزيد من الوقت داخل منازلهم. فهذه الفترة ليست مناسبة لحفلات الشواء في الخارج، بل هي الفترة الملائمة لكي تسترخوا على أريكةٍ وتشاهدوا الأفلام المفضلة، مع الاستمتاع بتناول الوجبات الخفيفة.

يبقى أن تضيفوا لمسة راحة ونفحة أناقة على جلساتكم هذه، بفضل التشكيلة الواسعة من الوسائد الرائعة المتوفرة لدى "حول الإمارات". أياً يكن التصميم الداخلي لمنزلكم، والألوان السائدة فيه، فالمؤكد أنّ التشكيلة الساحرة من الوسائد المتوفرة في متاجر "حول الإمارات" وعبر الإنترنت، ستوفر لكم الخيار المثالي- ليس لأجواء للبيتفحسب، بل لذوق كل واحدٍ من أفراد الأسرة أيضاً.

ما الذي تنتظرونه إذاً؟ بادروا إلى التسوق الآن.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالرقم المجاني 800726، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.panemirates.com

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوجهة الأكثر تفضيلاً للأثاث المنزلي، تستمر في ابتكار المنتجات وعروض الخدمة، كما تواصل تأكيد أنها توأم معاني السهولة والأسلوب المعاصر والراحة، في ما خص أفكار الديكورات المنزلية، منذ 25 عاماً. حالياً، تمتلك "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" 15 صالة عرض على امتداد دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وتفخر "حول الإمارات للمفروشاتالمنزلية" بقدرتها على تقديم تشكيلاتها الجديدة بصورةٍ متواصلة، تجمع بكفاءة بين المروحة الواسعة من الأسعار والتنويع الغني في التصاميم.

عندما تحتاج قريباً إلى إعادة ترتيب ديكور بيتك، أو حين تجذب نظرك واحدة من قطع تشكيلاتنا، فقط قم بالتوجه إلى فريق الخبراء لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، ليزودوك، من خلال خبرتهم، بكل ما تريد معرفته.مع وعد "حول الإمارات للمفروشاتالمنزلية"، كن على ثقةٍ كاملة بأنك تحصل على القيمة الحقيقية لما تشتريه.

تقع صالات عرض "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" في المواقع التالية":

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، البرشا، شارع أم سقيم

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال سيتي مول، طابق الميزانين

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، مزهر, شارع الخرطوم, بجانب محطة أينوك

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، المدينة مول، القصيص، الطابق الثاني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، طريق المطار القديم، زاوية شارع الفلاح، مقابل بنك دبي الإمارات الوطني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، الشهامة، "ديرفيلد مول"، الطابق الثالث

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي، الطابق الثاني

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الشارقة، صالة العرض في الوحدة، خلف صالة عرض تويوتا

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": العين، منطقة المعترض، دوار الجبل

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏راس الخيمة، الحمرا مول، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الفجيرة، شارع محمد بن مطر

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": السعودية، الرياض، مخرج الجزيرة، سوق شرق، المخرج 17

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، منطقة الخوير، زاخر مول

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، الحيل الشمالي- طريق الخدمات

الفروع المعلنة في خطة التوسع

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي،مركز برجمان

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي،كابيتال مول ، المصفح ، أبوظبي

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي،سيتي لاند

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان،صلالة