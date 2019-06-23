"اتصالات" تقدم عروضاً تفاعلية لتقنيات الجيل الخامس

استكمالاً للنجاحات المتتالية وغير المسبوقة التي حققتها "اتصالات" في ريادة مضمار شبكة الجيل الخامس، فقد استعرضت الشركة بالتعاون مع إريكسون أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى جانب حلول التشغيل الآلي، وذلك في عرض تكنولوجي فريد من نوعه تم تنظيمه في مقر شركة "اتصالات" الرئيسي في أبوظبي.

وأتاح الحدث للزوار من قطاع الأعمال ووسائل الإعلام فرصة التواصل مع خبراء عالميين للاستمتاع بتجربة عروض تقنية مميزة تضمنت استعراض أحدث التقنيات التي قدمتها إريكسون في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2019. حيث شملت العروض مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الاستثنائية الجديدة والمثيرة المبنية على تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء – منها عرض MusiConnect الذي يتيح للفرقة الموسيقية أداء المعزوفات بشكل افتراضي وآني، إلى جانب تمكين الموسيقيين من تقديم العروض الموسيقية في الوقت الفعلي بغض النظر عن المسافة الجغرافية التي تفصلهم، كما تم تسليط الضوء على التواصل المستقبلي باستخدام الجيل الخامس عبر الصورة ثلاثية الأبعاد بتقنية الهولوجرام وعدد من التقنيات المتقدمة.

ونجحت "مجموعة اتصالات" الرائدة في قطاع الاتصالات في المنطقة، بتحقيق عددٍ من الإنجازات المهمة في هذا المجال، منها إطلاق أول شبكة تجارية للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر مايو من العام 2018، كما أنها الشركة الأولى في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة في إتاحة الهواتف المتحركة الداعمة لتقنية الجيل الخامس للعملاء، كما كانت "اتصالات" الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي، متمثّلا في مبنى مطار أبو ظبي الدولي الجديد.

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس سعيد الزرعوني، نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف المحمول بشركة "اتصالات": "لقد أصبح عصر الجيل الخامس واقعاً ملموساً اليوم، بعد أن بذلت "اتصالات" جهوداً حثيثة سعياً الى تمكين هذه التقنية المتطورة، من خلال الاستثمار في القدرات الشبكية المستقبلية لدفع عجلة الابتكار وتمكين التحول الرقمي. ونفخر بأنه كانت لنا الأسبقية بإطلاق أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة في مايو من العام 2018، لنكون بذلك المشغل الأول لخدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق هذا الإنجاز".

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وأضاف الزرعوني: " يسرنا هذا التعاون مع إريكسون لتوفير منصة متقدمة تتيح لقطاعي الأعمال والأفراد في دولة الإمارات تجربة أحدث ابتكارات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء بشكل مباشر، إضافة إلى التعرف على الخبراء لمناقشة أحدث الاتجاهات التقنية التي ستعيد رسم معالم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يتماشى مع رؤيتنا لـ "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة لعملائنا لإثراء تجربتهم الشاملة".

ومن جانبها قالت رافية إبراهيم، رئيسة اريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "تماشياً مع جهودنا المستمرة لدعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتعاون مع شريكنا الاستراتيجي اتصالات لتعزيز الوعي حول الخدمات الرقمية والتحولات التي ستشهدها مختلف القطاعات إلى جانب استكشاف حالات استخدام جديدة لتقنية إنترنت الأشياء، مما سيعود على المؤسسات والأفراد بفوائد متعددة تتيح لهم ضمان الحصول على رؤية واضحة لضرورات الأعمال المستقبلية بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء في عصر الجيل الخامس".

تجدر الإشارة إلى أن "اتصالات" تعمل على توفير شبكة الجيل الخامس في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لإتاحة فرصة التمتع باستخدام التطبيقات المتقدمة الجديدة مثل التحكم الذكي في الآلات، والأمن الذكي، ومقاطع الفيديو غير المنقطعة بدقة 4k، والصور المجسمة، وتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز AR / VR، والألعاب السحابية التفاعلية عبر الإنترنت وغيرها من تقنيات متقدمة.