ورشة حكومة دبي تعزز مهارات موظفيها بالتعاون مع "مجموعة الكندي للسيارات"

قامت ورشة حكومة دبي بالتعاون مع "مجموعة الكندي للسيارات" (جي. إم. سي) بتدريب مجموعة من الموظفين الفنيين المحترفين في الورشة وأصحاب الخبرات على أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة المتعلقة بتشخيص أعطال المركبات وطرق صيانتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الورشة على تحقيق أعلى معايير الجودة، وتوفير الوقت والتكلفة في إجراءات تشخيص المركبات التي تتم في الورشة.

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