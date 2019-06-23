طيران الإمارات تستخدم مكونات موسمية في أطباق الحلوى صيفاً

تعمل طيران الإمارات باستمرار على تحديث قوائم الوجبات المقدمة على رحلاتها لتراعي تباين المذاقات الإقليمية وتفضيلات العملاء وتعاقب الفصول. وقد أدخلت مؤخراً على قوائم وجباتها لهذا الصيف أنواعاً مختلفة من الفاكهة الموسمية.

وتتيح قوائم الوجبات الجديدة، التي توفرها طيران الإمارات خلال الشهرين المقبلين، للمسافرين من وإلى وجهات عدة، الاستمتاع بأطباق تجسد روائع فنون الطهي ومنها إيتون ميس الفراولة والكريمة وحلوى الإكلير والميل فوي وغيرها على رحلاتها إلى المملكة المتحدة، وكذلك فاكهة المانغو والكعك متعدد الطبقات على الرحلات إلى الهند. وسوف تستخدم الناقلة خلال يوليو (تموز) ما يزيد على 200 كيلوغرام من الفراولة الطازجة لإعداد أطباق الحلوى التي ستقدم على رحلاتها إلى المملكة المتحدة وأيرلندا.

أما على الرحلات إلى الهند، فسوف تدخل طيران الإمارات مانجو الفونسو إلى معظم أطباق الحلوى طوال يوليو (تموز)، حيث ستستخدم 6 أطنان من هذه الفاكهة التي تأتي من الهند. ويتطلع المسافرون في الدرجتين الإولى ورجال الأعمال إلى إيطاليا خلال شهر أغسطس (آب) إلى تذوق إحدى أشهر المقبلات التي تحتوي على طماطم هيلوم مع جبنة البوراتا الإيطالية المصنوعة من الموزاريلا والكريمة.

Advertisements

وتقدم طيران الإمارات ما يزيد على 110 ملايين وجبة سنوياً على رحلاتها. ويحرص طهاتها المهرة على إنشاء قوائم مستوحاة من مختلف الوجهات وباستخدام مكونات موسمية طازجة تلائم كافة الأذواق. كما دأبت على تقديم وجبات وأطباق لمختلف المناسبات والمواسم، مثل وجبات شهر رمضان والسنة الصينية الجديدة والفصح وغيرها.

وترتبط طيران الإمارات بشراكة طويلة الأجل مع الموردين المحليين والعالميين لمكونات المنتجات الطازجة وذلك سعياً منها إلى تقديم تجربة تناول طعام شهية ولذيذة للعملاء. وتخدم "الإمارات لتموين الطائرات" التابعة للناقلة، والتي توفر خدماتها على مدار الساعة، 520 رحلة يومياً وتقدم 209 وجبات في الدقيقة، وهو إنجاز يقف وراءه 1800 من طهاة طيران الإمارات باستخدام 12450 قائمة طعام.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت في العام الماضي قناتين للأطعمة والمشروبات على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، وذلك لإطلاع ركابها على كيفية إعداد قوائم الطعام على الطائرات والعمل مع شركائها العالميين.