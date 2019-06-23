المصرف العراقي للتجارة والشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج ESDS يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير...

وقع المصرف العراقي للتجارة مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج (ESDS SOFTWARE SOLUTION PVT.LLC ). والتي ستعمل من خلالها على تطوير حلول تكنولوجيا مالية مبتكرة وتوفير منصة سحابية (تقنية الكلاود) لتخزين البيانات والمعلومات للمرة الأولى في مجال الخدمات المالية في العراق.

وتلعب شركة "ألبن أسّيت أدفايزرز" دور المستشار المالي الوحيد بين الشركتين، والتي تهدف إلى إقامة علاقة استراتيجية طويلة الأمد في مجال إنشاء وإدارة مركز للبيانات وتوفير الحلول استيعاب وتخزين المعلومات عن طريق تكنولوجيا "الكلاود" لاستضافة المعلومات الافتراضية، واستعادة القدرة على استمرار الأعمال المصرفية بعد الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى تصميم حلول مالية رقمية وغيرها من خدمات تكنولوجيا المعلومات في العراق.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سوف يقوم المصرف العراقي للتجارة باستثمار استراتيجي في شركة ESDS الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج من خلال الاستحواذ على أسهم جديدة في الشركة. وسوف تقوم الشركة الهندية بدورها بالاستثمار في أسهم جديدة في شركة نوافذ المعلومات للدفع الالكتروني المالي وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IWEPIT)، والتي أسسها المصرف العراقي للتجارة في العراق لإنشاء مركز بيانات متخصص وتوفير خدمات تكنولوجيا مالية تلبي متطلبات البنك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى في العراق وغيرها من الأسواق المالية المجاورة.

وطورت شركة ESDS الهندية تقنية حفظ معلومات ثورية تعتمد على تكنولوجيا "الكلاود" السحابية، تساهم في التوسع التلقائي لهذه التقنية وتوفير منصة افتراضية تساعد في قياس أداء هذه التقنية. حصلت هذه التقنية المبتكرة على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية ("USPTO") ، ومكتب حقوق الملكية الفكرية في المملكة المتحدة البريطانية ("The IPO").

بالإضافة إلى التكنولوجيا السحابية، أثبتت الشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج خبرتها في إنشاء مراكز بيانات متخصصة وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات بطريقة مبتكرة للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وخدمات إدارة البيانات في هذه المراكز، بالإضافة إلى إدارة الحلول وتطبيق تقنية الواقع الافتراضي ضمن خدمة "الكلاود" للبيانات السحابية، واستعادة المعلومات بعد الأزمات والكوارث، إلى جانب تصميم واستضافة المواقع الالكترونية.

وستوفر شركة ESDS الهندية جميع خدماتها وخبراتها بما في ذلك برنامج مركز البيانات "eNlight 360" والحائز على عدة جوائز عالمية للمصرف العراقي للتجارة. لتصبح بذلك شريكاً حصرياً للمصرف في الداخل العراقي وتسويقه في الأسواق المجاورة في المنطقة والتي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين في وقت لاحق. كما سيتم تقديم الإدارة الفنية وتوفير الخبرات اللازمة لشركة نوافذ المعلومات للدفع الالكتروني المالي وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IWEPIT) .

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وصرح فيصل الهيمص، رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة بمناسبة المذكرة الجديدة: " يشكل هذا الاتفاق خطوة جديدة وعلامة فارقة في المنطقة، ونؤمن بأن جهودنا المشتركة ستسمح لنا تحقيق خطوات كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة والاستفادة من الميزات المعلوماتية الحديثة".

وأضاف:" تأتي هذا الشراكة ضمن سلسلة من الإتفاقيات الإستراتيجية التي أبرمها المصرف مع المؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة في المنطقة والعالم مؤخراً للمساعدة في إعادة بناء العراق وتطويره".

وفي معرض تعليقه عن الشراكة الجديدة، قال بيوش سوماني، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج ESDS: "نشعر بالحماس لهذه الشراكة الأولى من نوعها لنا في العراق مع المصرف العراقي للتجارة، ونحن نعتبر أنفسنا محظوظين لنشارك بالنهضة التقنية والإلكترونية في العراق، حيث توجد حاجة ماسة إلى توفير حلول تقنية مبتكرة لتخزين المعلومات باستخدام تقنية "الكلاود" للبيانات السحابية لتشكل خطوة جديدة في مسيرة النمو التي يشهدها العراق حالياً."

وأضاف: "ESDS هي المزود الوحيد لخدمات الحوسبة السحابية في العالم والتي تمتلك تقنية براءة اختراع في مجال تكنولوجيا القياس التلقائي للبيانات السحابية بطريقة عمودية وأفقية ضمن خوادم الشبكات والمؤسسات المصرفية، ونعمل حالياً على خدمة أكثر من 300 مؤسسة مصرفية في الهند في هذا المجال، ونحن واثقون تماماً من قدرتنا على سد الحاجة لهذه الحلول في سوق التكنولوجيا العراقي. "