مجموعة الإمارات تستضيف حفل تخرج برنامج شركاء دبي للأعمال

استضافت مجموعة الإمارات في مقرها الرئيس بدبي حفل تخرج الدفعة الخامسة من المشاركين في برنامج شركاء دبي للأعمالالذي تنظمه فالكون وشركاؤها. ويهدف البرنامج، الذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي(رعاه الله) إلى تطوير قادة المستقبل، ويوفر للخريجين الموهوبين من جميع أنحاء العالم فرصة التدرب مع شركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكرم أولئك الذين يقدمون أداءً ومساهمات مميزة خلال تدريبهم.

وجاء حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج شركاء دبي للأعمال نتاج سلسلة من المبادرات الناجحة بين مجموعة الإمارات والبرنامج. وشارك في المرحلة الاستشارية للبرنامج هذا العام 8 مواطنين إماراتيين عاملين في أقسام التخطيط الاستراتيجي وتحسين الإيرادات والدائرة الهندسية وبحوث وكفاءة العمليات وعمليات دناتا. وتم تعيين 9 متدربين دوليين في برنامج فالكون للعمل فيمجموعة الإمارات لدعم مختلف المشاريع الرئيسة.

وقال عبد العزيز آل علي، النائب التنفيذي لرئيس مجموعةالإمارات لدائرة الموارد البشرية: "تحفز مجموعة الإمارات باستمرار المواهب العالمية وتقدر التنوع. وتدعم شراكتنا مع برنامج برنامج شركاء دبي للأعمال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المتمثلة في دعم سفراء الثقافة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في أوساط المواهب الدولية، وبالتالي الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كواحدة من أكثر مراكز الأعمال استقطاباً للكفاءات في العالم".

من جهته، قال جيمس موغان، مدير برنامج شركاء دبي للأعمال في فالكون وشركاؤها: "تعد مجموعة الإمارات إحدى الشركات الرائدة في دبي وتساهم بشكل كبير في نجاح هذا البرنامج الذي يجمع بين التعليم القائم على المشاريع الواقعية والتدريب الدراسي. وتلتزم المجموعةتجاه البرنامج منذ إطلاقه. ويسعدنا أن تكون مجموعة الإمارات شريكنا الرئيس".

وتدعم مجموعة الإمارات حالياً مشروعين يسلطان الضوء على المواهب الطموحة العالمية التي تشكل جزءاً من برنامج شركاء دبي للأعمال DBA ما يعكس نجاح هذه الشراكة. ورعت المجموعة العدد الأكبر من خريجي البرنامج من المواطنين الإماراتيين منذ عام 2014.