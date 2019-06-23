كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سيرتفع عدد المصابين بالسكري في الإمارات خلال 30 عاماً؟

من المتوقع أن يتضاعف عدد المصابين بداء السكري في الشرق الأوسط خلال الثلاثين عامًا القادمة، لكن الأطباء في الإمارات يتصدرون حملات مواجهة الوباء الصحي العالمي.

وكشف مؤتمر عقده مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري في أبو ظبي يوم السبت كيف يحاول الباحثون مكافحة الارتفاع المقلق في أعداد المصابين بالسكري.

وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من بين كل خمسة أشخاص في الإمارات يعانون من مرض السكري، وهي حالة يمكن أن تسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والأضرار التي تلحق بالأعضاء بما في ذلك العينين والكلى.

الدكتور عماد جورج، استشاري الغدد الصماء والسكري في ICLDC، اعترف بأن الأرقام الدولية لمرض السكري تجعل من الأرقام مثيرة للقلق، لكنه يعتقد أن المنتدى أتاح للأطباء فرصة حيوية للالتقاء للبحث عن الحلول المناسبة.

وقال “إننا نعتبرها فرصة لنشر الخبرة للاستفادة من الرعاية للمرضى في جميع أنحاء أبوظبي. نحن نركز على توفير التحديثات والتطورات في العديد من الجوانب المتعلقة برعاية مرض السكري “.

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وأشار الدكتور جورج إلى أن هناك حاجة ملحة – سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي – لمعالجة زيادة حالات الإصابة بالسكري.

وأضاف “نحن نشهد زيادة عالمية. تضاعفت الحالات ثلاث مرات خلال العشرين عامًا الماضية وبلغ عدد الحالات 425 مليون حالة في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2045 إلى 630 مليون حالة”.

وقال الدكتور جورج “في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ربما يكون هناك أقل من 40 مليون شخص يعانون من مرض السكري الذي نعرفه، ولكن بحلول عام 2045 من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد”.

وفي حين أن النظرة الدولية قد تبدو قاتمة، يعتقد الأطباء أن عملهم الشاق سوف يحقق نتائج جيدية “للإنصاف، كانت التقديرات دقيقة إلى حد ما ولكن هناك بعض الأدلة على انخفاض معدلات الإصابة بمرض السكري في أبو ظبي”.

وكان مؤتمر ICLDC فرصة للمجتمع الطبي لتبادل الأفكار والممارسات ومناقشة أحدث التقنيات المستخدمة للمساعدة في الحد من انتشار مرض السكري، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.