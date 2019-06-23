كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تغذي نفايات الإبل الاقتصاد الدائري في الإمارات؟

في اليوم العادي تنتج ملاح الإبل 10 كيلوغرات من السماد الطبيعي، وهذا يجعلها مساهماً أساسياً في الاقتصاد الدائري المزدهر في الإمارات.

في رأس الخيمة ، قامت الحكومة بربط اثنين من أكبر صناعاتها في شراكة لخفض انبعاثات الكربون. كل يوم، يتم استخدام أكثر من 50 طناً من سماد الإبل كوقود في إنتاج الإسمنت.

الفرضية الأساسية للاقتصاد الدائري هو تقليل الفاقد والاستفادة القصوى من الموارد، وكان لدى رأس الخيمة الكثير من مخلفات الإبل للاستفادة منها، فالإمارة هي موطن لحوالي 9000 من الإبل وتنتج كل منها حوالي 8 إلى 10 كيلوغرام في اليوم.

وبدلاً من التخلص من هذه النفايات، بدأت الحكومة برنامجًا في مايو الماضي لمعالجتها ومنحها لمصانع الأسمنت المحلية كوقود حيوي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتنتج الإبل الكثير من المخلفات أكثر مما يستخدم المزارعون لتخصيب بساتين النخيل. وكان السماد الزائد في طريقه إلى المكب، عندما اقترحت السيدة سونيا ناصر، المديرة التنفيذية لوكالة إدارة النفايات في بلدية رأس الخيمة هذا البرنامج، فوافق المزارعون على الفور.

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بالنسبة لشركات الأسمنت، يساعد هذا البرنامج على تخفيض التكاليف وانبعاثات الكربون. وبدأ المشروع في مايو 2018، وتم تحويل أكثر من 10000 طن من 6000 جمل حتى الآن هذا العام.

كجزء من خطوة رأس الخيمة نحو اقتصاد دائري، تركز على الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، حيث يجلب المزارعون السماد إلى أربع محطات تجميع، ومن هناك، يتم نقل السماد شمالاً إلى شركة الخليج للإسمنت. وقد وفر هذا ما يقدر بنحو 18 طنا من انبعاثات الكربون، وخفض في تكاليف الإنتاج.

ولصنع الإسمنت يجب أن تحترق الأفران بطاقة 1400 درجة، 24 ساعة في اليوم. وتبلغ تكاليف الحرارة والطاقة نحو 70% من طاقة الإنتاج الكلية، ويعد إنتاج الأسمنت أحد المساهمين الرئيسيين في انبعاثات الكربون.

يحتوي سماد الإبل المجفف على حوالي نصف القيمة الحرارية للفحم، لذلك يستبدل طن من سماد الإبل بنصف طن من الفحم.