81.5 مليون درهم تكلفة مشاريع «بيت الخير» الإنسانية خلال 3 أشهر

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أنفقت جمعية «بيت الخير» في دبي 81.508 مليون درهم، على 35643 أسرة وحالة، خلال الـ 3 أشهر الماضية، من الأول من رجب وحتى أيام عيد الفطر السعيد.

وأشار عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، إلى أن نتائج الحملة تعكس نجاح برنامج «فرحة» الذي أطلقته «بيت الخير» لإسعاد الأسر خلال الشهر الفضيل، وضم العديد من المشاريع التي كانت خير دعم للأسر المتعففة ومحدودة الدخل خلال الشهر الكريم، مما ساعدها على الاستمتاع بأجواء رمضان الاجتماعية والتعبدية، وقضاء عيد فطر سعيد، تسوده البهجة والفرح. وذكر أن الجمعية وزعت المير الرمضاني في وقت مبكر قبل بداية رمضان، حيث بلغ الإنفاق عليه 12.399.400 درهم، بوساطة كوبونات محددة القيمة، مكنت رب الأسرة من شراء المواد الغذائية والتموينية اللازمة من الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية المعتمدة، وقد بلغ عدد الأسر التي استفادت من المير 9242 أسرة، وعبر مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي تديرها الجمعية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي. وذكر العوضي، عدد الوجبات التي قدمها مشروع إفطار صائم ارتفع إلى 700514 وجبة إفطار، بلغت قيمتها 6.700.258 درهماً.

وأشار إلى أن هذه الوجبات وزعت من خلال 46 خيمة ومسجداً ونقطة توزيع، أكبرها كانت خيمة زايد الخير، التي أقيمت في منطقة محيصنة الثانية بدبي، واتسعت لحوالي 3000 صائم يومياً، بالإضافة إلى الوجبات التي قدمت من خلال الهيئات والمؤسسات والشركات، التي سمحت بتقديم الوجبات للعاملين فيها في مناسبات مختلفة. وأفاد العوضي، بأن الحملة اختتمت أعمالها بتوزيع زكاة الفطر قبيل العيد مباشرة، حيث بلغ الصرف على هذا المشروع 1.931.230 درهماً، واستفادت منه 1005 أسر، كما قامت الجمعية بصرف 14.319.000 درهم كعيدية، استفادت منها 4869 حالة، بالإضافة لتوزيع 941800 درهم كبدل نقدي لكسوة الملابس. وأشار العوضي، إلى أن قيمة الدعم النقدي الشهري بلغت خلال أشهر الحملة الثلاثة 14.237.550 درهماً، تم توزيعها على الأسر المسجلة، التي تتقاضى معونات مالية بشكل شهري، والتي بلغ عددها خلال أشهر الحملة 11226 أسرة، بالإضافة إلى 2.821.200 درهم، قدمت كدعم غذائي للأسر المستفيدة من خلال البطاقات الإلكترونية الشهرية محددة القيمة، التي بلغ عدد المستفيدين منها 940 أسرة وحالة.

وقامت الجمعية برفع مديونيات عن الغارمين خلال أشهر الحملة بقيمة 5.361.580 درهماً، والذين بلغ عددهم 43 غارماً ومديوناً.

وذكر العوضي أن الجمعية قدمت مساعدات عاجلة طارئة ومقطوعة لـ 7920 أسرة وحالة، خلال أشهر الحملة، بقيمة 22.795.258 درهماً، وتضمنت عدداً من المرضى الذين عجزوا عن تأمين تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، والذين عانوا عجزاً مالياً لتسديد التزاماتهم السكنية والإيجارية، وغيرهم من الحالات التي طرقت أبواب الجمعية خلال هذه الأيام المباركة.