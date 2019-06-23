30 شركة ناشئة في دورة مسرعّات دبي المستقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل إطلاق الدورة السادسة من برنامج مسرعّات دبي المستقبل بمشاركة 30 شركة ناشئة وطنية وعالمية ستعمل على مدى تسعة أسابيع لإيجاد حلول مبتكرة لمجموعة من التحديات التي أطلقتها 7 جهات حكومية في دبي، تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، هيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، واتصالات.

ويمثل برنامج مسرعات دبي المستقبل، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016، منصة عالمية تتيح فرصة التعاون المشترك بين الشركات الناشئة والمتخصصة حول العالم مع الجهات الحكومية الرائدة في الإمارة بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، وتعزيز مكانة مدينة دبي كمركز عالمي لابتكار الأفكار وتجربتها وتطويرها.

وتضم قائمة الشركات المشاركة في الدورة السادسة من برنامج مسرعّات دبي المستقبل 6 شركات من دولة الإمارات، و5 شركات من المملكة المتحدة، و3 شركات من الولايات المتحدة الأميركية، و3 شركات من إسبانيا، وشركتين من الدنمارك، وشركتين من بولندا، إضافة إلى شركات من فنلندا وفرنسا والهند وتشيلي واليابان وسنغافورة وسريلانكا والسويد وأوكرانيا.

وأكد سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لمنصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، أن دورة هذا العام شهدت مشاركة شركات من اليابان وتشيلي للمرة الأولى، ما يعزز أهمية هذه المبادرة ونجاحها في استقطاب الشركات المبتكرة والمبدعة حول العالم إلى دبي للعمل مع الجهات الحكومية لتقديم الأفضل لأفراد المجتمع. وتشارك بلدية دبي في هذه الدورة بثلاثة تحديات تشمل تحدي «تقنيات الري المبتكرة» لزيادة المساحات الخضراء في دبي واستخدام التقنيات الحديثة لأنظمة الري، وتحدي «معالجة مياه الصرف الصحي» لتطوير أنظمة مستدامة وذكية لمراقبة ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقليل الروائح المنبعثة من مرافق المعالجة.