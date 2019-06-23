الإمارات تشارك في تحديد الأولويات العالمية في الطقس والمناخ

جنيف (الاتحاد)

اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد مشاركته الناجحة في الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية التي أقيمت مؤخراً في جنيف.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب الدكتور جيرارد أدريان من جمهورية ألمانيا الاتحادية رئيساً جديداً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وإعادة انتخاب بيتري تالاس، من جمهورية فنلندا، أميناً عاماً للمنظمة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 دولة، كما تم انتخاب خمسة أعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة من إقليم آسيا بالإضافة إلى الدكتور عبدالله المندوس رئيس الإقليم منذ عام 2017.

واتفق المشاركون في المؤتمر على إطار عمل تعاوني جديد تحت عنوان «حوار المحيطات» تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 8 يونيو من كل عام بهدف تعبئة وتوحيد شعوب العالم في مشروع للإدارة المستدامة للمحيطات على المستوى العالمي لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وكذلك تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات الدولية المعنية، فضلاً عن دعم مبادرة الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة 2021-2030.

وبصفته مديراً للمركز الوطني للأرصاد ورئيساً للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ترأس الدكتور عبدالله المندوس فريق الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية الذي يضم 35 دولة اجتماعاً تشاورياً للممثلين الدائمين وأعضاء الأمانة العامة للتوافق على قائمة أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد عن قارة آسيا.

وقدم الدكتور المندوس تقريره الرئاسي خلال مشاركته في الاجتماع مسلطاً الضوء على برامج ومشاريع الأرصاد الجوية المبتكرة التي يتم تنفيذها بنجاح في المنطقة.

وقال الدكتور المندوس: «فخورون بالدور الرائد الذي تقوم دولة الإمارات نحو تفعيل التعاون الدولي في مجال علوم وفهم الأرصاد الجوية ضمن أهم المنتديات العالمية، ومساهمتها البناءة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى النهوض بعلوم الأرصاد الجوية والجاهزية المناخية من خلال تعزيز التعاون الدولي، حيث يعمل المركز الوطني للأرصاد على تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للابتكار لبناء اقتصاد معرفي رائد عالمياً بما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي 2030 ».