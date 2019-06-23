«جلسات المعرفة» ترتقي بوعي الشباب في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى في إطار تعاونها مع مجلس الشارقة للشباب الجلسة العاشرة من مبادرة «جلسات المعرفة»، بعنوان «كن رائداً أو لا تكون» في مجلس ضاحية واسط بمدينة الشارقة.

وجرى تنظيم الجلسة ضمن مبادرة «جلسات المعرفة» التي تستهدف توفير منصة للارتقاء بعقول الشباب في مختلف مناطق الشارقة، والتباحث في الأمور المعرفية التي تشكل حاجة مهمة للشباب في فضاءات المعرفة والثقافة. قدم الجلسة العاشرة علي آل سلوم مقدم برنامج «دروب» التلفزيوني وأول إماراتي متخصص في مجال السياحة.

حضر الجلسة عبدالعزيز الحصان رئيس مجلس ضاحية واسط، وأعضاء مجلس الضاحية، وعبدالله الكابوري مدير إدارة مجالس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وأعضاء مجلس شباب الشارقة، وعدد من ضيوف الشرف ونخبة من شباب الإمارات.

وأطلع آل سلوم الحضور على مختلف تجاربه وبدايته مع الأسفار والتعريف بدولة الإمارات من خلال فكرته «اسأل علي» علاوة على جهوده في التعريف بالفرص السياحية واستغلالها في الإمارات وأشكال التخطيط للمستقبل.

وتحدث آل سلوم عن كيفية التواصل مع العالم الخارجي في إطار الريادة التي لابد أن يتخذها الشاب شعاراً، وتطرق في حديثه إلى رحلاته التي خاضها في برنامج دروب التلفزيوني ضمن رسالته الإنسانية والثقافية والسياحية الذي يستكشف العديد من ثقافات وعادات الشعوب ضمن قالب من التشويق والإثارة وتعريفه بالمقابل بعادات الدولة وثرائها في المشهد السياحي.